Stephan Brandner: Deutsche Sprache schützen!

Berlin (ots) - Aus einer aktuellen repräsentativen Meinungsumfrage des InstitutsINSA zur deutschen Sprache ergibt sich, dass die Mehrheit der Deutschen derAnsicht sei, die deutsche Sprache verkomme zunehmend. Am stärksten sähen dieBefragten die deutsche Sprache durch reduzierte Sprechweisen bedroht. An zweiterStelle folgt das "allgemein sinkende Bildungsniveau" (51,5 Prozent), gefolgt vonder allgemeinen Verrohung und der "Amerikanisierung/Anglisierung der deutschenSprache (44,0 Prozent).Stephan Brandner, stellvertretender AfD-Bundessprecher undBundestagsabgeordneter der AfD-Fraktion, macht auf diese Entwicklung und dieBedrohung der deutschen Sprache seit Jahren aufmerksam und fordert dieFestschreibung der deutschen Sprache im Grundgesetz:"Die Verankerung der Sprache in der Verfassung eines Landes ist nicht mehr oderweniger als eine Selbstverständlichkeit. Sie würde es uns ermöglichen,umfassende Programme zum Schutz der Sprache aufzusetzen und der Bedrohungentgegenzuwirken. Leider blockieren die Altparteien dieses Ansinnen und wendensich damit gegen ihre eigenen Beschlüsse. Der von mir federführend erstellteAntrag, Deutsch als Landessprache in das Grundgesetz aufzunehmen, wurde bereits2018 von allen Altparteien abgelehnt. Somit ist die AfD zur einzigenVerteidigerin der deutschen Sprache gegen Anglizismen, Verrohung undGenderexperimente geworden." Brandner gibt die Hoffnung auf ein Umdenken derAltparteien jedoch nicht auf und erhofft sich auch aufgrund solcherMeinungsumfragen, dass die Bundesregierung sich von der Notwendigkeit derVerankerung der deutschen Sprache im Grundgesetz überzeugen lässt.Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 220 5696 50E-Mail: presse@afd.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/110332/4508270OTS: AfD - Alternative für DeutschlandOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell