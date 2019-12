Stephan Brandner: Bundesregierung will im Wahn 'gegen Rechts' perfekte Überwachung ermöglichen

Berlin (ots) - Im sogenannten "Kampf gegen Hasskriminalität undRechtsextremismus" will die Bundesregierung die bisher aufTelekommunikationsdienste-Anbieter beschränkten Überwachungsbefugnisse pauschalauf Telemediendienste-Anbieter ausweiten. Sowohl für die Strafverfolgung alsauch für die Gefahrenabwehr sollen Behörden demnach bei den Anbietern nun etwaauch persönliche Passwörter abfragen dürfen.Der stellvertretende Bundesvorsitzende der Alternative für Deutschland undJustiziar der AfD-Bundestagsfraktion, Stephan Brandner, macht deutlich, dass essich bei dem Vorhaben um einen weiteren tiefen Eingriff in Bürgerrechte handelt:"Die Bundesregierung befindet sich regelrecht in einem Wahn. Nichts ist ihr mehrheilig: Jetzt soll gnadenlos in die Rechte der Menschen eingegriffen werden, mitdem Ziel, einen gläsernen Bürger zu erschaffen, der es nicht mal wagen darf ankonservative Ansichten zu denken, ohne im 'Krampf gegen Rechts' geopfert zuwerden! Diese Überlegung hätte ich vielleicht in China, Nordkorea oderWeißrussland für denkbar gehalten, nicht aber in unserem Land. Wir setzen unsmit aller Macht gegen einen Überwachungsstaat und für Meinungsfreiheit ein. Wasdie Bundesregierung plant, ist menschenverachtend und erbärmlich!"Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 220 5696 50E-Mail: presse@afd.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/110332/4471657OTS: AfD - Alternative für DeutschlandOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell