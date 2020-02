Stephan Brandner: Bischof Neymeyers herzliche Glückwünsche an Ministerpräsident Kemmerich zeigen: Katholische Kirche ist doch bürgerlich-konservative Bastion

Berlin (ots) - Bereits am Donnerstag gratulierte der Erfurter Bischof Neymeyerdem neu gewählten Ministerpräsidenten Kemmerich (FDP) zum neuen Amt und wünschteihm "Gottes Segen" und erklärte weiter, dass die Aufgabe einesMinisterpräsidenten "auch darin bestehe, eine Gesellschaft zusammenzuhalten".Das Wahlergebnis bilde die Gesellschaft Thüringens auch mit ihrenPolarisierungen ab.Dazu Stephan Brandner, stellvertretender Bundessprecher der Partei Alternativefür Deutschland und Bundestagsabgeordneter, dessen Wahlkreis Erfurt umfasst:"Gerade angesichts der Turbulenzen der letzten Tage, die im Ergebnis sogar dazugeführt haben, dass der Ostbeauftragte Hirte wegen bloßer Glückwünsche zumRücktritt gezwungen wurde, ist es als besonders positiv zu bewerten, dass diekatholische Kirche in Thüringen dem politischen Druck nicht nachgibt, Haltungzeigt und sowohl die Notwendigkeit als auch das Gegebensein der bürgerlichenMehrheit in Thüringen als wichtig für unser Land erkennt".Noch vor einiger Zeit habe Bischof Neymeyer sogar die Beleuchtung des Domsgelöscht, als die AfD auf dem Domplatz eine Versammlung abhielt. Dafür war ervon Brandner scharf kritisiert worden. "Aber das ist nun Gott sei dankVergangenheit. Ich bin jetzt froh, dass sich zumindest die katholische Kirche inThüringen wieder der konservativ-bürgerlichen Werte erinnert und offen dazusteht. Offenbar hat der Bischof auch erkannt, wie wichtig einnichtsozialistischer Ministerpräsident für Thüringen ist. Ich persönlich fühlemich endlich einmal wieder darin bestärkt, bisher nicht aus der katholischenKirche ausgetreten zu sein", so Brandner abschließend.Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 220 5696 50E-Mail: presse@afd.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/110332/4514947OTS: AfD - Alternative für DeutschlandOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell