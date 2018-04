Stephan Bachmann als dritter Experte in Post-Untersuchung eingesetzt

Bern (awp) - Der Verwaltungsratspräsident der Post, Urs Schwaller, hat den Wirtschaftsprüfer Stephan Bachmann als dritten Experten in das unabhängige Gremium berufen, welches die Unabhängigkeit der externen Untersuchung der Postauto-Affäre sicherstellen soll. Dem Gremium gehören zudem die beiden Rechtsprofessoren Andreas Donatsch und Felix Uhlmann an. Im März hatte Kurt Grüter sein Mandat in dem Gremium niedergelegt, nachdem seine Unabhängigkeit angezweifelt worden ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten