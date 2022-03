Trechtingshausen (ots) -Die Hartsteinwerke Sooneck GmbH hat Stephan Abraham zum Betriebsleiter ernannt. In der neuen Funktion obliegt ihm sowohl die technische als auch die wirtschaftliche Verantwortung für den Steinbruchbetrieb in Trechtingshausen in der Nähe der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz. Der neue Betriebschef kennt sich mit dem Steinbruch bestens aus: Bevor er an die Spitze aufgestiegen ist, war er zehn Jahre lang bei den Hartsteinwerken als Leiter für den Einkauf und die Disposition verantwortlich. Als Betriebsleiter berichtet er direkt an die Geschäftsführung der de Beijer Group; der deutsch-niederländische Familienkonzern de Beijer betreibt den gemeindeeigenen Steinbruch in Trechtingshausen seit 1963.In Bingen geboren und in Bingerbrück lebend ist Stephan Abraham "ein Gewächs aus der Region". Der gelernte Maschinenbaumechaniker war vier Jahre bei der Bundeswehr, bevor er an der Technischen Hochschule Bingen im Fahrzeuglabor mit der Entwicklung von Gasfederdämpfereinheiten befasst war. Die damaligen Konstruktionen kommen nach wie vor bei Neufahrzeugen zum Einsatz. Im Anschluss an diese Entwicklungstätigkeit war Stephan Abraham 16 Jahre lang in verschiedenen Führungspositionen bei einem großen Rohrleitungsbaukonzern tätig. Er trug dort unter anderem die Verantwortung für den Einkauf, das IT-Management und den Fuhrpark.Zu seinen ersten Zielen als Betriebsleiter der Hartsteinwerke Sooneck gehört die Verjüngung des Fuhrparks im Steinbruch und die Erweiterung des Vertriebs in der Rhein-Main-Region und im Ruhrgebiet.Pressekontakt:Weitere Informationen: Hartsteinwerke Sooneck GmbH,Wilhelmus-de-Beijer-Straße 1, 55413 Trechtingshausen,E-Mail: info@debeijer.de, Internet: www.debeijer.dePressebüro (nur für Presse): euromarcom public relations GmbH,Tel.: 0611 9731 50, E-Mail: team@euromarcom.de,Internet: www.euromarcom.de, www.facebook.com/euromarcom (like if youlike-:)Original-Content von: Hartsteinwerke Sooneck GmbH, übermittelt durch news aktuell