Düsseldorf (ots) - Die Verlagsgruppe Handelsblatt hat diestärksten Marken Deutschlands ausgezeichnet. Erneut konnte sich dieOnline-Jobplattform StepStone im Ranking der beliebtesten Markendurchsetzen: Unter den Top 5 der Kategorie "Digitales Leben / SocialWeb, Dating & Recruiting Sites" ist StepStone das einzige Unternehmenmit Hauptsitz in Deutschland. Mit WhatsApp, Skype, Pinterest undInstagram wird das Ranking ansonsten von amerikanischenTech-Konzernen dominiert. Die Auszeichnung "Marke des Jahres" basiertauf über 800.000 Online-Interviews, die dasMarktforschungsunternehmen YouGov im Auftrag des Handelsblattsrepräsentativ für die deutsche Bevölkerung durchgeführt hat.Einzige deutsche Online-Marke in den Top 5StepStone liegt hinter den genannten US-Marken auf Platz Fünf. Wiein den Vorjahren ist die Online-Jobplattform damit das einzigeRecruiting-Unternehmen, das einen Spitzenplatz erzielen konnte. "DieWahl eines Jobs ist neben der Wahl des Partners und des Wohnorts eineder existenziellen Entscheidungen im Leben. Wir helfen Menschendabei, die richtige Entscheidung zu treffen", sagt Dr. SebastianDettmers, Geschäftsführer bei StepStone. "Deshalb freuen wir uns sehrüber die Auszeichnung, denn sie bestätigt, dass die MenschenStepStone vertrauen." Neben dem Hauptsitz im Düsseldorfer Medienhafenverfügt StepStone über weitere Standorte in Berlin, Kiel und Münster.In Deutschland beschäftigt das Unternehmen rund 600 Mitarbeiter undweltweit mehr als 2.500 Mitarbeiter. Als Teil der Axel Springer SEgehört die führende Online-Jobplattform zum führenden digitalenVerlag in Europa.Über StepStoneMit StepStone finden Menschen ihren Traumjob. Das Angebot vonStepStone ist mit mehr als 14 Millionen Besuchen im September 2017das meistgenutzte im Wettbewerbsumfeld (Quelle: IVW). StepStonebeschäftigt mehr als 2.500 Mitarbeiter und betreibt nebenwww.stepstone.de Online-Jobplattformen in weiteren Ländern. Das 1996gegründete Unternehmen ist eine Tochter der Axel Springer SE.