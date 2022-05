Finanztrends Video zu Sky Deutschland



Düsseldorf, Lebanon, N.H., London (ots) -- UN-Zahlen alarmierend: Bis zum Jahr 2030 wird es in den fünf größten Industrienationen der Welt rund 30 Millionen weniger Erwerbsfähige geben.- Schwerwiegende Folgen für weltweite Wirtschaft und Gesellschaft befürchtet: Es droht eine jahrzehntelange Rezession.- Von der Öffentlichkeit bleibt diese Entwicklung unbemerkt, wie eine internationale Studie der StepStone Gruppe zeigt.- StepStone CEO: "Die drohende Arbeiterlosigkeit ist neben der Klimakrise die größte wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Noch können wir handeln."Der weltweite Arbeitsmarkt wird bald aufhören zu wachsen. Allein bis 2030 werden die fünf größten Industrienationen China, Deutschland, USA, UK und Japan rund 30 Millionen Menschen im erwerbsfähigen Alter verlieren.In Deutschland ist diese Entwicklung besonders gravierend: In 30 Jahren werden dem Arbeitsmarkt ganze 15 Prozent weniger Menschen zur Verfügung stehen. Und: Noch unterschätzen drei von vier Unternehmensentscheider*innen diese Entwicklung. Das zeigt eine globale Studie der StepStone Gruppe, für die die deutsche Recruiting-Plattform StepStone.de, die britische Job-Plattform Totaljobs und der US-amerikanische Technologie-Anbieter Appcast insgesamt 20.000 Menschen befragt haben, darunter rund 1.500 Unternehmensentscheider*innen. "Es beginnt eine neue Ära am Arbeitsmarkt. Erstmals in der jüngeren Geschichte wird die Zahl der Erwerbstätigen nicht mehr steigen, sondern sinken. Das hat schwerwiegende Folgen für unsere Wirtschaft und den Lebensstandard eines jeden einzelnen", sagt StepStone CEO Sebastian Dettmers. "Wir alle müssen viel lauter darüber sprechen. Und mit Hochdruck gemeinsam an Lösungen arbeiten, um unseren Wohlstand zu sichern."Acht von zehn Menschen weltweit schätzen Bedrohung falsch einDer demografische Wandel wird in Fachkreisen seit Langem diskutiert. Dennoch herrscht in der Öffentlichkeit weitestgehend Unwissenheit darüber, wie dramatisch die Entwicklung ist. Gut 80 Prozent der Befragten weltweit schätzen die Entwicklung der schrumpfenden Erwerbsbevölkerung falsch ein. Selbst unter den Top-Unternehmensentscheider*innen ist gerade mal einem Viertel bewusst, was auf Wirtschaft und Gesellschaft zukommt. Aber: Einmal aufgeklärt über die Entwicklung, sieht eine breite Mehrheit von fast 70 Prozent hierin ein klares Problem und damit Handlungsbedarf. "Die drohende Arbeiterlosigkeit ist neben der Klimakrise die größte wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Wir wollen die Bedrohung sichtbar machen und somit verhindern, dass die Arbeiterlosigkeit uns unvorbereitet trifft. Noch können wir handeln", sagt Dettmers.Wege aus der Arbeiterlosigkeit sind vielfältig - aber zum Teil umstrittenWenn künftig weniger Menschen arbeiten, braucht es Lösungen, um das aufzufangen - zum Beispiel, indem immer mehr Aufgaben und Prozesse automatisiert werden. 64 Prozent der Befragten weltweit glauben, dass das eine effektive Lösung ist. Anders sieht es bei einem höheren Renteneintrittsalter aus: Diesen Weg begrüßen nur 46 Prozent der Menschen. Die Zuwanderung und Integration ausländischer Arbeitnehmer*innen hingegen bietet neue Möglichkeiten und wird weltweit von mehr als der Hälfte der Befragten klar befürwortet. "Ein weiterer Schlüssel liegt darin, auf den weltweiten Arbeitsmärkten für mehr Gleichberechtigung zu sorgen", sagt Dettmers. "Auf den Jobmärkten ist schon längst kein Platz mehr für Diskriminierung oder Chancenungleichheit. In Zeiten der Arbeiterlosigkeit kommt eine neue Komponente hinzu: Wir können es uns schlichtweg nicht leisten, Menschen zu benachteiligen und ihr Potenzial liegen zu lassen."Mehr Informationen unter: https://www.stepstone.com/de/insights/the-great-unemployeement/Über die StudieDer globale Arbeitsmarkt erlebt eine Zeitenwende. Das Zeitalter der Arbeiterlosigkeit beginnt. Das zeigen unter anderem die UN-Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung. Mit dieser internationalen Studie will die StepStone Gruppe Aufmerksamkeit schaffen, für die kommenden Entwicklungen und mögliche Handlungsoptionen. Dafür hat StepStone eine Befragung unter rund 20.000 Arbeitskräften in den USA, Großbritannien, Deutschland und China im Zeitraum von Dezember 2021 bis Januar 2022 durchgeführt. Ziel war zu dekodieren, ob die demographische Herausforderung im Bewusstsein der Menschen angekommen ist, wie mögliche Lösungen bewertet werden und welche Unterschiede es gibt in vier der fünf wichtigsten Volkswirtschaften der Welt. Mehr unter: https://www.stepstone.com/de/insights/the-great-unemployeement/Über die Zahlen zur BevölkerungsentwicklungDie Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung stammen aus der 2019 Revision of World Population Prospects - offiziellen Bevölkerungsschätzungen und -prognosen der Vereinten Nationen, die von dem Department of Economic and Social Affairs erstellt wurden. Quelle: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1.Über StepStoneStepStone ist eine führende digitale Recruiting-Plattform, die Unternehmen mit passenden Bewerber*innen zusammenbringt und Menschen hilft, den richtigen Job zu finden. StepStone verbindet jährlich mehr als 100 Millionen Bewerbungen mit über 150.000 Arbeitgebern. Als integrierte Plattform automatisiert StepStone mit KI-basierten Lösungen sowohl die Jobsuche als auch die Rekrutierung passender Mitarbeiter*innen. Im Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftete StepStone einen Umsatz von etwa 800 Millionen Euro. StepStone ist in mehr als 20 Ländern aktiv - darunter mit StepStone in Deutschland, mit Appcast in den USA und mit Totaljobs in Großbritannien. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und beschäftigt weltweit rund 3.700 Mitarbeiter*innen.Über AppcastAppcast ist einer der weltweit führenden Anbieter von Technologien und Dienstleistungen für Programmatic Advertising. Mit fortschrittlicher Technologie und ausführlichen Marktdaten steuert Appcast jährlich Stellenanzeigen im Auftrag von mehr als 1.500 Kunden aus. Der Hauptsitz befindet sich in Lebanon, New Hampshire, USA, mit Niederlassungen in Boston, Massachusetts, und New Brunswick, Kanada. Appcast ist eine Tochtergesellschaft von StepStone, eine der führenden digitalen Recruiting-Plattformen, die Unternehmen mit den richtigen Talenten zusammenbringt und Menschen hilft, den richtigen Job zu finden. Mehr unter: https://www.appcast.io/ und auf Twitter: @appcast_io.Über TotaljobsTotaljobs ist eine der führenden Jobplattformen in Großbritannien. Jobsuchende finden dort jeden Monat Hunderttausende von Jobs, die von mehreren Tausenden Arbeitgebern wie beispielsweise Amazon, Sky, Virgin Media, DHL und vielen anderen ausgeschrieben werden. Totaljobs wurde 1999 gegründet und ist Teil der Totaljobs Group Ltd, dem größten und wachstumsstärksten Unternehmen im Bereich des digitalen Recruitings in Großbritannien. Totaljobs hat seinen Hauptsitz in London und verfügt über Niederlassungen in Birmingham, Cardiff, Leeds, Manchester, Nottingham und Glasgow. 