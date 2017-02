StepStone Gehaltsreport 2017: Akademiker verdienen jährlich 17.000 Euro mehr (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Das Durchschnittsgehalt von Fach- und Führungskräften inDeutschland liegt bei rund 57.100 Euro brutto im Jahr. DieBerufsgruppen mit den höchsten Durchschnittsgehältern sind Ärzte(82.700 Euro), Ingenieure (65.200 Euro) und Juristen (62.400 Euro).Das zeigt der StepStone Gehaltsreport 2017, für den dieOnline-Jobbörse Brutto-Durchschnittsgehälter von 60.000 Fachkräftenerhoben hat. Fachkräfte mit akademischer Ausbildung bekommen deutlichhöhere Gehälter (64.700 Euro) als ihre Kollegen ohne Studienabschluss(47.200 Euro). Wer einen Masterabschluss vorweisen kann, erhält zudemein Gehaltsplus von fünf Prozent im Vergleich zuBachelor-Absolventen.Branchen: Chemie 30.000 Euro vor HandwerkDas Spitzentrio der Branchen mit den höchsten Gehältern bilden dieChemie- und erdölverarbeitende Industrie (68.200), diePharmaindustrie (67.700 Euro) sowie der Bereich Luft- und Raumfahrt(67.600 Euro). Beschäftigte der Chemiebranche bekommen im Schnitt30.000 Euro mehr Gehalt als Fachkräfte aus dem Handwerk (37.600Euro). Im Vergleich der Bundesländer sichert sich Hessen Rang 1(62.000 Euro). Auf Platz 2 und 3 liegen mit nur geringem Abstandvoneinander Bayern (61.200 Euro) und Baden-Württemberg (61.100 Euro).Thüringen, Sachsen (beide 42.300 Euro) und Sachsen-Anhalt (41.800Euro) stehen am Schluss des Rankings.Studienfach: Frühe Entscheidung für künftiges GehaltEin Abschluss in Medizin (79.500 Euro) oder Rechtswissenschaften(74.000 Euro) führt in der Regel zu hohen Gehältern im späterenBerufsleben. Auch Absolventen der Ingenieurwissenschaften freuen sichüber ein hohes Gehaltsniveau (69.900 Euro). Wirtschaftsingenieureliegen dabei sogar noch leicht über dem Durchschnitt (70.300 Euro).Akademiker mit Abschlüssen in Geschichts- und Kulturwissenschaften(46.800 Euro), Design (46.000 Euro) und Erziehungswissenschaften(45.100 Euro) erhalten dagegen häufig unterdurchschnittlicheGehälter.Der umfangreiche Report mit allen Ergebnissen und Gehaltstabellensteht als kostenloser Download unter www.stepstone.de/gehaltsreportbereit.Über den StepStone Gehaltsreport 2017Der Gehaltsreport liefert Arbeitnehmern und Arbeitgebern einenumfassenden Überblick über Durchschnittsgehälter in derBundesrepublik mit detaillierten Daten je nach Branche, Berufsfeld,Berufserfahrung und Unternehmensgröße. Für den Gehaltsreport hatStepStone die Gehaltsdaten von rund 60.000 Fach- und Führungskräfteausgewertet, die an einer Online-Befragung teilgenommen haben. Dieangegebenen Durchschnittsgehälter sind Bruttojahresgehälter mit allenvariablen Bezügen (Boni, Prämien, Weihnachtsgehalt usw.). Aus Gründender Vergleichbarkeit wurden nur Angaben von Arbeitnehmern in Vollzeitberücksichtigt. Für den StepStone Gehaltsreport 2017 hat StepStonesowohl das Erhebungsverfahren als auch die Auswertungsmethodik derStudie weiter entwickelt und verfeinert. Daher sind die Ergebnissedes StepStone Gehaltsreports 2017 nicht unmittelbar mit denVorjahreszahlen vergleichbar.Über StepStoneStepStone ist die führende Online-Jobbörse in Deutschland. DasAngebot von StepStone ist mit mehr als 10 Millionen Besuchen imDezember 2016 das meistgenutzte im Wettbewerbsumfeld (Quelle: IVW).StepStone beschäftigt mehr als 2.000 Mitarbeiter und betreibt nebenwww.stepstone.de Online-Jobbörsen in weiteren Ländern. Das 1996gegründete Unternehmen ist eine Tochter der Axel Springer SE.Pressekontakt:StepStone Deutschland GmbHPresseteamTelefon: (0211) 93493- 5746 / -5731 / -5715E-Mail: presse@stepstone.dewww.stepstone.deOriginal-Content von: StepStone Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell