Berlin / München (ots) -Daniel Stelters neues Buch "Das Märchen vom reichen Land" schafftauf Anhieb den Sprung in die buchreport-Bestsellerliste, die von denMedien des SPIEGEL-Verlags publiziert wird. In der buchreport-Sektion"Wirtschaftsbücher", veröffentlicht vom manager magazin, gehört dasneue Buch in Ausgabe 11/2018 zu den Bestplatzierten.Das im FinanzBuch-Verlag erschienene neueste Buch desMakroökonomen und Bestsellerautors legt offen, dass Deutschland ebennicht das reiche Land ist, wie es so häufig von Politikern und Mediendargestellt wird. Autor Daniel Stelter legt mit profundem Wissen undakribisch recherchierten Fakten den Finger in die Wunde. In gewohntkritischer Weise benennt der Spitzenberater und Krisenexperte diewahren Fakten. Das Durchschnittsvermögen der Deutschenbeispielsweise, bewege sich im europäischen Vergleich am unterenEnde. Die Kehrseite der Exportweltmeisterschaft ist der damitverbundene Forderungsaufbau gegenüber einer ohnehin bereitsüberschuldeten Welt. Deutschland sei zum Gläubiger vonausfallbedrohten Kreditnehmern geworden. Eurokrise, Flüchtlingskrise,Infrastrukturverfall, Energiewende, Rentenversprechen - Stichworte,deren Auswirkungen auf die Zukunftsfähigkeit Deutschlands im Buchdezidiert besprochen werden.Stelter stellt dem Land und der deutschen Politik ein fulminantesArmutszeugnis aus. Er wirbt eindringlich dafür, Deutschland mitgezielten Investitionen - in Infrastruktur, in Bildung undDigitalisierung - fit für die Zukunft zu machen. Sein Fazit: Wenn wirweitermachen wie bisher, wird nicht nur unsere Wirtschaftskraft inden kommenden Jahren rapide sinken, sondern nachfolgende Generationenwerden die finanziellen Lasten, die uns heutige Politiker aufbürden,nicht stemmen können. Uns droht der volkswirtschaftliche Kollaps.Stelter: "In meinem Buch zeige ich sehr konkret Wege auf, wie wirdieses Albtraumszenario abwenden können."Erschienen im FinanzBuch Verlag,September 2018,ISBN 3959721536,22,99 Euro gebunden,19,99 Euro KindleZum Autor: Dr. Daniel Stelter ist Makroökonom undStrategieberater. Als Autor zahlreicher Expertenbeiträge undaktueller Sachbücher liefert er einen unverstellten Blick auf diewirtschafts- und finanzpolitischen Fragen unserer Zeit. Er istGründer des Forums www.think-beyondtheobvious.com. Er war von 1990bis 2013 Berater bei der internationalen Strategieberatung The BostonConsulting Group (BCG). Die Frankfurter Allgemeine Zeitung zählt ihnzu den 100 einflussreichsten Ökonomen Deutschlands.Pressekontakt:Dr. Daniel Stelter - beyond the obviousc/o sense:ability communications GmbHJens SchraderLinienstraße 12610115 BerlinTelefon +49 30 24088579E-Mail: presse@sense-ability.deOriginal-Content von: beyond the obvious, übermittelt durch news aktuell