Stellwagen liefert zweiten Airbus C295 für humanitäre Hilfsmaßnahmen

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

Finanztrends Video zu Airbus



mehr >

Dublin (ots/PRNewswire) - Der Stellwagen-Konzern hat heute die Auslieferungeines zweiten Airbus C295 an DAC Aviation International, einem führendenhumanitären Betreiber, bekannt gegeben. DAC wird dieses zusätzlicheC295-Flugzeug seinen humanitären Operationen in Afrika hinzufügen.Emmanuel Anassis, Vorsitzender von DAC Aviation, meinte dazu: "Das ersteC295-Flugzeug hat sich bei der Bewältigung der schwierigen Bedingungen, unterdenen DAC täglich arbeitet, als sehr erfolgreich erwiesen. Und wir freuen unsnun sehr, ein zweites C295-Flugzeug zur Unterstützung unserer lebenswichtigenOperationen hinzu zu bekommen."David Butler, Group Chief Executive Officer, Stellwagen Group, meinte: "Wirfreuen uns, das zweite C295-Flugzeug an DAC Aviation zu übergeben, daswesentliche lebensrettende humanitäre Unterstützung leisten wird. Der ersteAirbus C295 hat sich als großer Erfolg erwiesen, und wir sind voll und ganzdavon überzeugt, dass dieses zweite Flugzeug einen ebenso großen Mehrwertliefern wird."Der Airbus C295 ist das Flugzeug der Wahl für humanitäre Hilfsorganisationenaufgrund seiner überlegenen Leistung und seiner Fähigkeiten, insbesondere, weiles über kurze Entfernungen auf unbefestigten Flächen starten und landen kann.Der Airbus C295 ist ein Twin-Turboprop-Mehrzweck-Transportflugzeug, das inSpanien hergestellt wird.Im Auftrag der Stellwagen Group herausgegeben von Heneghan.Informationen zu Stellwagen Group - www.stellwagengroup.comStellwagen Group ist ein spezialisierter Asset-Manager, der sich auf dieVerwaltung von Flugzeug- und luftfahrtbezogenen Investitionen im Auftraginstitutioneller Anleger konzentriert. Durch sein tiefes Verständnis vonLuftfahrtvermögenswerten und Finanzinstrumenten schafft der Konzernmaßgeschneiderte Anlagevehikel, die seinen institutionellen Partnernüberdurchschnittliche risikobereinigte Renditen bieten sollen. DerStellwagen-Konzern hat seinen Sitz in Dublin, Irland, und verfügt überNiederlassungen in Stamford, CT, USA, London, England, und Seoul, Südkorea.Pressekontakt:Heneghan for Stellwagen GroupNigel Heneghannigel@heneghan.ieEmma Gallagheremma@heneghan.ieTel: + 353 (0) 1 660 7395Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141413/4521918OTS: Stellwagen GroupOriginal-Content von: Stellwagen Group, übermittelt durch news aktuell