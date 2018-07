Stellvertretender AfD-Fraktionsvorsitzender Rüdiger Klos MdL: AfD fordert Murawski-Nachfolge mit finanziellem Augenmaß - Versorgungsposten für abgewählten Freiburger Oberbürgermeister Dieter Salomon?

Stuttgart (ots) - Eine Nachfolge-Regelung mit finanziellemAugenmaß für den zurückgetretenen Staatsminister undKretschmann-Intimus Klaus-Peter Murawski (Bündnis 90/Die Grünen)fordert Rüdiger Klos, stellvertretender Vorsitzender der Fraktion derAfD im Landtag von Baden-Württemberg. "Nach Überzeugung der AfD darfder Leiter der Staatskanzlei in Baden-Württemberg zukünftig nichtmehr mit der Besoldung für einen Minister oder Staatssekretär dotiertsein", so Klos. "Es steht die Befürchtung im Raum, dass mit derNeubesetzung im Herbst ein lukrativer Versorgungposten für denabgewählten Freiburger Oberbürgermeister Dieter Salomon angedachtist. Ebenso wie bei dem Versuch der Kartellparteien, sich die Taschenauf Kosten des Steuerzahlers zu füllen und wieder in dieStaatspension zurückzukehren, muss sich die Regierungskoalition auchin diesem Fall auf den massiven Widerstand der AfD gefasst machen."Schamlosigkeit der RegierungSchon die Ernennung Klaus-Peter Murawskis zum Minister und dieSchaffung dieses höchstdotierten Amtes in der Staatskanzlei zu Beginnder Legislaturperiode zeige die ganze Schamlosigkeit dieser Regierungauf, die sogleich das Füllhorn über ihre Parteikollegen undRegierungsmitglieder ausgeschüttet habe, so Klos. "VollmundigeAnkündigungen zur Sparsamkeit waren früher gang und gäbe, jetzt gibtes von den Kartellparteien nicht einmal mehr das", erläutert derrechtspolitische Sprecher der AfD-Fraktion. "MinisterpräsidentWinfried Kretschmann möchte den Eindruck vermitteln, über scheinbarunbegrenzte finanzielle Mittel zu verfügen, wenn er erklärt, er habekein Problem mit Kosten von 3000 Euro für die Umsiedlung einereinzelnen Eidechse. Damit wird einmal mehr offenkundig, dass diegesamte Landesregierung nicht mit einem Wimpernschlag an deneinfachen Bürger auf der Straße denkt, der eben diese 3000 Euro gernfür die Ausbildung seiner Kinder, für die Sanierung maroder Straßenoder einfach als Senkung bei den Steuern hätte, um sie gut undsinnvoll verwenden zu können."Pressekontakt:Klaus-Peter Kaschke, Lic. rer. publ.Pressereferent der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergKonrad-Adenauer-Straße 370173 StuttgartTelefon: +49 711-2063 5639Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell