Stellvertretender AfD-Fraktionsvorsitzender Emil Sänze: Muhterem Aras' fabelhafte Wunschvorstellung vom Grundgesetz offenbart exorbitante Bildungslücken

Stuttgart (ots) - "Wir haben ja mit den merkwürdigen Ansichten vonMuhterem Aras schon unsere Erfahrungen gemacht", meint Emil Sänze,stellvertretender Vorsitzender der Fraktion der AfD im Landtag vonBaden-Württemberg, zu den Äußerungen der Landtagspräsidentin in derHeilbronner Stimme vom 26. September 2018. "Aber jetzt spricht sieganz offen Orwell", so Sänze, "und man kommt sich bald vor wie inseinem dystopischen Schlüsselroman 1984. Sich den Habitus von FrauAras - und diesen Auftritt im Besonderen - zu merken, lohnt sich."Keine Ahnung von Grundgesetz und LandesverfassungDie grüne Landtagspräsidentin hatte unter anderem mit ihrenÄußerungen anlässlich einer Feierstunde zum Nationalfeiertag imBürgerzentrum in Brackenheim im Beisein von Bürgermeister Rolf Kieserund Landrat Detlef Piepenburg Kritik auf sich gezogen. "Zunächstbehauptet Muhterem Aras ohne jede Faktengrundlage vor 500 Gästenschlicht, das Grundgesetz sei auf 'Vielfalt' ausgelegt, was natürlichso in keinem Grundgesetz steht und deshalb eine Falschbehauptung ist.Es handelt sich schlicht um ein Trojanisches Pferd, um die alteWunschvorstellung der Migrantenverbände, sogenannte Vielfalt alsVerfassungsziel zu verankern und sich unangreifbare Sonderrechte zusichern, zu deren Vehikel sich Frau Aras hier entgegen dem Auftragihres Amtes macht. Da wird auch klar, dass das Holocaust-Gedenken vonihr vor allem zur Zerstörung der Legitimität der deutschenKollektiv-Erfahrung instrumentalisiert wird - sie will die in ihrenAugen privilegiert von Migranten zu gestaltende Republik mitständigen Schuldvorhaltungen an das historisch gewachsene Staatsvolkbegründen. Für Frau Aras sind, um mit Orwell zu sprechen, angeblichalle Tiere gleich, aber manche - wie sie selber - sind eben gleicher.Nur so ist zu erklären, dass sie ständig und ohne gefragt zu werdenihre anatolische Herkunft betont. Frau Aras klärt uns bis zumÜberdruss der Bürger wöchentlich auf, was sie selbstherrlich in unserGrundgesetz hineinliest", so Emil Sänze MdL.Auch DDR-Bürger waren Deutsche im Sinne des Grundgesetzes!"Orwell-Sprech ist natürlich auch ihre bizarre Aras'scheBehauptung, 'Ostdeutsche sind auch Migranten'", kritisiert derPressepolitische Sprecher der AfD-Fraktion weiter. "Abgesehen davon,dass ich keinen Ostdeutschen kenne, der sich mit Frau Arasvergleichen möchte. Bis zur Wiedervereinigung hatten alleStaatsbürger der DDR gerade infolge des Grundgesetzes - weil sieDeutsche sind - automatisch Anspruch auf die Staatsangehörigkeit derBundesrepublik. So viel Verfassungsgeschichte müsste eineLandtagspräsidentin, die sich angeblich doch so für Verfassungswerteinteressiert, als Abgeordnete zumindest gelernt haben. Am Deutschseinder DDR-Bürger gab es zu keinem Augenblick und für niemanden jeZweifel, außer vielleicht für Muhterem Aras und Erich Honecker mitseiner sozialistischen DDR-Verfassung. Etwas anderes zu behaupten istentweder bewusste Provokation oder jämmerliche juristischeInkompetenz mit Hinblick auf das Grundgesetz und seine Inhalte. Inbeiden Fällen täte Frau Aras nicht fehl, wenn sie zurückträte und unsdiese Falschmeldungen ersparte", fordert der AfD-Landtagsabgeordnete.Grüne haben sich das Land untertan gemachtSänze erläutert: "Frau Aras' Äußerungen haben genau dieselbebedrohliche Qualität, als stelle sich in der Orwell'schen "1984"-Weltder Große Bruder hin und behaupte, zwei und zwei sei fünf. UndBürgermeister, Landrat und 500 Gäste beklatschen den hanebüchenenUnsinn! Hier kann man etwas über die Funktionsweise dieses Landeslernen - kommt die Staatsperson aus Stuttgart, dann kuschen alle undkeiner will die Stimmung verderben! Man kann diese Stimmung nur alsbedrückt und verängstigt bezeichnen, wenn die Unwahrheit sichöffentlich und unwidersprochen dreist bei offiziellen Aktenaufplustert und keiner sich traut, die Fakten zu nennen. Orwell sagtewörtlich. 'Freiheit ist die Freiheit zu sagen, dass zwei und zweigleich vier ist. Sobald das gewährleistet ist, ergibt sich allesandere von selbst.' Offenbar hatte in Brackenheim niemand den Mut,diese Freiheit gegen die allgemeine diktierte Vielfaltstyranneieinzufordern", so Sänze. "So haben sich diese Grünen unser Landuntertan gemacht."Deutsches Volk ist alleiniger Träger seines völkerrechtlichenSelbstbestimmungsrechtes"Wir Deutschen sollten uns einmal erinnern, was das Grundgesetzwirklich von uns verlangt. Am 21. Oktober 1987 fasste dasBundesverfassungsgericht (BVerfGE 77, 137 ff.) den Beschluss: 'Dasdeutsche Volk ist alleiniger Träger seines völkerrechtlichenSelbstbestimmungsrechtes' - genauso sieht das die AfD auch. DieBundesrepublik Deutschland ist verfassungsrechtlich verpflichtet, dieIdentität des deutschen Staatsvolkes zu erhalten. Ebenso ging das BVGvon einem Gebot zur Wahrung der deutschen Einheit aus. Bei der DDRhandelte es sich nach der Rechtsprechung des BVG um einen anderenTeil Deutschlands, dessen Staatsbürger selbstverständlich stetsDeutsche waren und sind. Bei dieser Verfassungslage, die das BVGfeststellte, sehe ich für Frau Aras' Ansichten leider keinerlei Raumin der Wirklichkeit", resümiert Emil Sänze. "Frau Aras hat wiedereinmal bewiesen, dass sie in der Wirklichkeit nicht zuhause ist, undin ihrem Amt fehl am Platze. Diese Dame hat leider einmal mehr unterBeweis gestellt, dass sie Landtagspräsidentin nicht kann. Auch wennsie scheinbar glaubt, sie bringe als Migrantin eine besondereQualifikation mit. Was das betrifft, so dürfte sie ihren ParteifreundWinfried Kretschmann, der im bürgerlichen Lager Wähler fischen will,noch in manche Klemme bringen."Wer Behauptungen in den Raum stellt, darf sich nicht hinter ihnenverstecken!Lächerlich und unglaubwürdig ist in den Augen der AfD-Fraktionauch das spätere Zurückrudern von Landtagspräsidentin Muhterem Arasmit einer lapidaren Mitteilung ihrer Pressestelle*1, dass dieFormulierung "Ostdeutsche sind auch Migranten" nicht von ihr sei,sondern aus dem Mund der türkischstämmigen taz-Autorin Naika Foroutanstamme. "Wenn die Landtagspräsidentin eine solche Formulierung ineiner Feierstunde zitiert und damit zu einer Kernaussage ihrer Redemacht, dann macht sie sich dieses Zitat ganz bewusst zu eigen unddarf später nicht behaupten, sie habe das nicht so gemeint, nur weilsie den Zitatgeber beim Namen nennt. Muhterem Aras beleidigt bewusstMillionen Ostdeutsche für ihr Bekenntnis zum Deutschsein, das selbstin der DDR-Diktatur eine tiefverwurzelte Heimat hatte - ganz andersals in der heutigen zusammengewachsenen Bundesrepublik Deutschlandmit den zunehmend unverschämten Forderungen der wirklichen Migrantenund den permanenten Attacken auf deutsches Selbstbewusstsein unteranderem durch Repräsentanten wie Muhterem Aras. Würde sich Frau Arasvon den Äußerungen aus der taz distanzieren, würde es sich bei demBeitrag der 'Heilbronner Stimme' um eine wirkliche Falschdarstellunghandeln, hätte sie bereits am Tag der Veröffentlichung mit einerGegendarstellungsforderung reagieren müssen - das hat sie aber nicht,und zwar ganz bewusst, weil sie damit krachend gescheitert wäre. Esist das übliche Spiel gegenüber Andersdenkenden - erst lautstarksinnfreie Behauptungen herausposaunen, die durch den offiziellenAnlass quasi zu Regierungsstatements erhoben werden, und später mitdem Verweis auf Formalien kleinlaut zurückrudern, dieFalschbehauptung aber unkommentiert im Raum stehen lassen. Darinerweist sich Muhterem Aras als wahre Meisterin ihres Fachs!", soSänze.Quelle:*1: Email der Pressesprecherin des Landtags von Baden-Württemberg,Gabriele Renz, an den AfD-Landtagsabgeordneten und stellvertretendenFraktionsvorsitzenden Dr. Rainer Podeswa und die Pressesprecher derFraktionen vom 1. Oktober 2018:"Sehr geehrter Herr Dr. Podeswa, Sie haben auf Ihrer Facebookseiteals Mitglied des Landtags einen Beitrag mit Bezug auf eineVeranstaltung zum Tag der Deutschen Einheit und die Rede vonLandtagspräsidentin Aras gepostet. Wir gehen davon aus, dass Sieselbst der Feierlichkeit in Brackenheim nicht beigewohnt haben, dennSie beziehen sich auf die Berichterstattung in der 'HeilbronnerStimme' vom 26.09.2018. Darin wird Frau Landtagspräsidentin Arasindes fälschlicherweise der Satz zugeschrieben, den Sie ihr ebenfallsin den Mund legen. Tatsächlich hatte die Präsidentin in ihrer Redeaber auf ein Interview in der Tageszeitung 'taz' mit der BerlinerProfessorin Naika Foroutan unter der Überschrift 'Ostdeutsche sindauch Migranten' Bezug genommen und diese mit Namensnennungausdrücklich zitiert. Besagter Satz, den Sie zusammen mit einemPortraitbild der Präsidentin auf Facebook verbreiten, stellt also einkein Zitat von Frau Aras dar. Aufgrund des Artikels konnten Sie denEindruck bekommen, Frau Aras sei die Urheberin und Quelle diesesVergleichs. Dies ist, wie wir Ihnen hiermit darlegen, nicht der Fall.Wir als Pressestelle haben dies gegenüber der 'Heilbronner Stimme'angemahnt und um korrekte Berichterstattung gebeten. 