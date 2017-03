Stellungnahmen medizinischer Fachgesellschaften und Interessensverbände / Rechtssichere hygienische Aufbereitung von Ultraschallsonden

Hamburg (ots) - Hygiene und Infektionsprävention sind untrennbarmiteinander verbunden. Daher ist die Vermeidung von nosokomialenInfektionen ein zentrales Anliegen der Patientensicherheit. Dies giltinsbesondere auch für die Minimierung des Risikos einerPathogenübertragung durch unzureichend aufbereiteteUltraschallsonden. Diese Medizinprodukte stehen aktuell im Blickfeldvon medizinischen Fachgesellschaften und Interessensverbänden derMedizintechnikindustrie. Im Ergebnis kommt es bei der sachgerechtenAufbereitung von Ultraschallsonden auf die Validierbarkeit derProzess-Schritte an. Ein maschinelles Verfahren wie dieHigh-Level-Desinfektion mit dem trophon® EPR garantiert die wirksameDesinfektion in einem validierbaren Prozess. Praxisinhaber bzw.Krankenhäuser als Betreiber sind mit trophon® EPR auf der hygienischsicheren Seite - denn sie stehen wie auch die Hersteller in derPflicht, entsprechend der Risikoeinstufung eine adäquate Aufbereitungder Ultraschallsonden zu gewährleisten.Ultraschalldiagnostik wird im klinischen Alltag vor allem beitransvaginalen und transrektalen Untersuchungen sehr verbreiteteingesetzt und als Maßnahme ohne Komplikationen und potentielleNebenwirkungen wahrgenommen. Allerdings ist es bei der Anwendung vonMedizinprodukten nötig, jeden Patienten als möglichen Trägerpathogener Erreger anzusehen, von dem ein Infektionsrisiko für anderePatienten wie auch für das medizinische Personal ausgehen kann. Dadie Ultraschallsonden mit geschädigter Haut, infektiösem Gewebe,Schleimhaut und Blut in Berührung kommen können, werden diese alssemikritische oder kritische Medizinprodukte klassifiziert. Für dienachhaltige Qualitätssicherung bei Ultraschalluntersuchungen ist esdaher unerlässlich, hygienische Vorsichtsmaßnahmen auf Basis neuerwissenschaftlicher Erkenntnisse kontinuierlich dem medizinischenFortschritt anzupassen.KRINKO fordert wirksame, validierte AufbereitungBezüglich der Aufbereitung von Medizinprodukten sind nach §8 (1)und (2) der Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) sowieden Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene undInfektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut (RKI) und demBundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)grundsätzlich validierte Verfahren vorzuziehen, die konsistente,reproduzierbare, nachvollziehbare und dokumentierte Nachweise überden Aufbereitungserfolg ermöglichen. Ferner setzt die Anwendungmanueller Verfahren bei Verfügbarkeit maschineller Verfahren voraus,dass der Beleg über die Äquivalenz der Leistungsfähigkeit manuellerund maschineller Verfahren erbracht wurde.RKI spricht maschinellen Verfahren bessere Standardisierbarkeitund Reproduzierbarkeit zuAls Leiter der Arbeitsgruppe "Physikalische Verfahren zurInaktivierung von Erregern" im Fachgebiet "Angewandte Infektions-undKrankenhaushygiene" des RKI sowie Leiter der KRINKO-BfArM-AG"Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung vonMedizinprodukten" resümierte Marc Thanheiser in seinem Vortrag beimMEDICA TECH FORUM 2016, dass für die Aufbereitung vonUltraschallsonden prinzipiell sowohl manuelle als auch maschinelleVerfahren zur Reinigung und Desinfektion in Frage kommen,maschinellen Verfahren aber insbesondere aufgrund der besserenStandardisierbarkeit und Reproduzierbarkeit sowie des Arbeitsschutzesder Vorzug zu geben sei. Auch der Aufbereitungsprozess mittelsmanueller Reinigungs- und Desinfektionsverfahren müsse stets nachdokumentierten Standardarbeitsanweisungen und mit auf Wirksamkeitgeprüften, auf das Medizinprodukt abgestimmten (d.h. geeigneten undmaterialverträglichen) Mitteln und Verfahren validiert durchgeführtwerden.Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene verlangt dieAnwendung der sichersten MethodeDie Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH) greift inihrer Mitteilung vom 09.12.2016 die gesetzlichen Vorgaben auf undschlussfolgert, wenn mehrere Möglichkeiten der Aufbereitung angegebenwerden, ist die sicherste Methode anzuwenden. Dies ist im Allgemeineneine maschinelle Aufbereitung.Ferner informiert die DGKH, dass der Betreiber sowohl einenmaschinellen als auch einen manuellen Aufbereitungsprozess validierenmuss. Grundsätzlich umfasst eine Aufbereitung semikritischerMedizinprodukte die Arbeitsschritte Reinigung, Desinfektion,Verpackung, Kennzeichnung und dokumentierte Freigabe. DieHerstellerangaben sind hierbei zu beachten. Im Weiteren weist dieDGKH darauf hin, dass nicht selten die Aufbereitung imUntersuchungsraum und mit Desinfektionstüchern bzw. -verfahrenerfolgt, die nur für eine Flächendesinfektion gelistet sind, obwohles sich um eine Instrumentendesinfektion handelt. In der aktuellenDesinfektionsmittelliste des Verbundes für angewandte Hygiene (VAH -Stand 21.02.2017) ist kein viruzid wirksames Fertigtuch in der RubrikInstrumentendesinfektion gelistet.Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie appelliert anVerständnis der BeteiligtenDeutlich distanziert sich der Zentralverband Elektrotechnik- undElektroindustrie (ZVEI), welcher die Hersteller von Ultraschallsondenvertritt, bereits in seinem ersten Positionspapier (11/2016) von derWischdesinfektion und verweist auf die Tauchdesinfektion alsalternatives Verfahren.Auch der ZVEI sieht die Verantwortung vor Ort beim Betreiber, denngrundsätzlich muss der Betreiber das Medizinprodukt unterBerücksichtigung der Herstellerangaben aufbereiten und zuvor dentatsächlichen Aufbereitungsprozess vor Ort hinsichtlich seinerWirksamkeit validieren. Dabei ist es aus Gründen der Rechtssicherheitwichtig, Abweichungen von den Herstellerangaben zu begründen und zudokumentieren.Arbeitsgruppe Medizinprodukte berücksichtigt Validierungsfragen imRahmen der ÜberwachungAuch die Arbeitsgruppe Medizinprodukte (AGMP) der Zentralstelleder Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln undMedizinprodukten (ZLG) misst der Validierung durch den Betreibergroße Bedeutung bei. So findet sich in der am 23.11.2016beschlossenen Verfahrensanweisung sowie dem dazugehörigen Formblattzur "Hygienischen Aufbereitung von Medizinprodukten" ein separaterAbschnitt zu Validierungsberichten, Plausibilitätsprüfungen, dem Gradder Umsetzung der KRINKO-BfArm-Empfehlung und dem Vorhandensein vonVerfahrens- und Arbeitsanweisungen.Aktualisierte Ultraschall-Vereinbarung der KBV erhöhtHygieneanforderungenWichtig für niedergelassene Vertragsärzte sind auch die Änderungenzu den Hygieneanforderungen für Endosonographie-Sonden, die mit deraktualisierten Ultraschall-Vereinbarung ab dem 01.01.2017 wirksamsind. Hiernach müssen die Hersteller von Endosonographie-Sondenkünftig bei der Neubeschaffung auf der Herstellererklärung angeben,dass ein nachweislich wirksames und materialverträglichesDesinfektionsverfahren mit bakterizider, fungizider und viruziderWirkung zur hygienischen Aufbereitung dieser Sonde zur Verfügungsteht und die Durchführung des Verfahrens genau beschreiben.Hersteller wie Betreiber stehen für die Stärkung derPatientensicherheit in der PflichtSchlussfolgernd ist allen medizinischen Einrichtungen, dieUltraschalldiagnostik anbieten, eine Überprüfung ihrer aktuellenAufbereitungsschritte von Ultraschallsonden dringend anzuraten unddie Einführung eines rechtssicheren, validierbarenAufbereitungsprozesses, wie der trophon® EPR dies bietet, zuempfehlen.Praxisnah kann dieses Thema beim 12. Ulmer SymposiumKrankenhausinfektionen weiterverfolgt werden. Eine aktuelle Studievergleicht die mikrobiologische Wirksamkeit von manuellen undmaschinellen Aufbereitungsmethoden im klinischen Alltag. Eine weitereUntersuchung nimmt sich dem Aspekt des Prozesskostenvergleichs an undbetrachtet dabei verschiedene Verfahren zur Aufbereitung.Abstracts des 12. Ulmer Symposium Krankenhausinfektionen unterwww.krankenhausinfektionen-ulmer-symposium.deWeitere Informationen zum trophon® EPR unter der neuen Adressewww.nanosonics.eu/de und www.miele.de/trophonÜber Nanosonics: Nanosonics Ltd. ist ein an der australischenBörse (ASX:NAN) notiertes Unternehmen mit Hauptsitz in Sydney,Australien. Mit dem Ziel, Infektionen und deren Übertragung zureduzieren, entwickelt Nanosonics auf Basis einer weltweit einmaligenTechnologie Anwendungen zur Desinfektion und Sterilisation vonwiederverwendbaren medizinischen Instrumenten. Das erste Produkt vonNanosonics dient der automatisierten, validierten Desinfektion vonUltraschallsonden. Weitere Informationen über Nanosonics erhalten Sieunter www.nanosonics.com.au12. Ulmer Symposium KrankenhausinfektionenWir freuen uns auf Ihren Besuch der Vorträge am Do., 16.03.2017 ab09.00 Uhr in Saal Hannover/Nürnberg/BonnSession "Desinfektion und Aufbereitung I"Vorsitz: Dr. Jürgen Gebel (Bonn), Prof. Dr. Walter Popp (Essen)Desinfektion von vaginalen Ultraschallsonden im klinischen Alltag- maschinelle und manuelle Aufbereitungsmethoden im Vergleich Dr.Mareike Möllers (Münster)Verfahren zur Aufbereitung von vaginalen Ultraschallsonden - einProzesskostenvergleich Stefan Schulze (Rendsburg)www.krankenhausinfektionen-ulmer-symposium.deWir freuen uns auf Ihren Besuch am Stand von Miele & Cie. 