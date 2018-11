Stellungnahme von über 30 NGOs anlässlich der ersten Internationalen Parlamentarischen Konferenz für Frieden im Jemen

Paris/München (ots) - Als humanitäre, friedensbildende undMenschenrechtsorganisationen, die sich im Jemen engagieren, begrüßenwir das partei- und länderübergreifende Zusammentreffen vonAbgeordneten zur ersten Internationalen Parlamentarischen Konferenzfür Frieden im Jemen am 8. November in Paris. Die Teilnehmer/-innenfordern ihre Regierungen zur Zusammenarbeit auf, um die Krise in demLand zu beenden. Mit 14 Millionen Männern, Frauen und Kinder - derHälfte der Bevölkerung - am Rande einer Hungersnot, ist es mehr alsallerhöchste Zeit zu handeln.Wir fordern die Regierungen auf, für eine sofortige Einstellungder Kampfhandlungen zu sorgen, die Lieferung von Waffen zuunterbinden, die im Jemen eingesetzt werden könnten, sowie denungehinderten Zugang und die Freizügigkeit von lebenswichtigen Güternzu gewährleisten. Politische Entscheidungsträger müssen jeglicheAngriffe auf Zivilisten und andere Verletzungen des humanitärenVölkerrechts verurteilen und internationale Ermittlungen zu diesenVerletzungen unterstützen, einschließlich der Arbeit derUN-Expertengruppe zu Jemen.Die Ereignisse der vergangenen Wochen haben zu der langen Listevon Beispielen dafür beigetragen, wie Saudi-Arabien das aufinternationalen Regeln basierende System missachtet. Sie haben erneutein Schlaglicht auf die Notwendigkeit geworfen, dass dieinternationale Gemeinschaft, vor allem die USA, das VereinigteKönigreich und Frankreich, ihre Beziehungen mit Riad neu bewertet.Jeder, der Waffen an die von Saudi-Arabien geführte Koalition liefertoder solche Lieferungen unterstützt, trägt eine besondere moralischeund rechtliche Verantwortung, sicherzustellen, dass die Koalitionsich im Jemen an humanitäres Völkerrecht hält. Die unrechtmäßigenAngriffe aller Kriegsparteien gegen die Zivilbevölkerung im Jemendauern jedoch an, wie die UN-Expertengruppe ausführlich dokumentierthat. In Anbetracht dessen schließen wir uns den über einer MillionenMitgliedern der globalen Öffentlichkeit an, die eine Petitionunterschrieben haben, und fordern - wie wir es schon seit Jahren tun- alle Regierungen dazu auf, sämtliche Waffenlieferungeneinzustellen, bei denen das Risiko besteht, dass sie im Jemeneingesetzt werden.Die humanitäre Krise im Jemen ist menschengemacht und eine direkteKonsequenz der massiven Beschränkungen des Zugangs zu Nahrung,Treibstoff, medizinischen Importen und humanitärer Hilfe durch dieKriegsparteien. Der Kollaps des jemenitischen Rial und dieausbleibende Bezahlung von Angestellten im öffentlichen Dienst tragenzu der Katastrophe bei. Nicht zuletzt ist die Zahl der zivilenTodesfälle in den vergangenen Monaten dramatisch gestiegen - 450Zivilisten wurden im August in nur neun Tagen getötet - und dieGewalt gegen Frauen und Mädchen hat deutlich zugenommen, seit derKonflikt eskaliert ist.Wir rufen die Regierungen dazu auf, ihre Bemühungen zu verstärken,um ungehinderten Zugang zu notwendigen Gütern, einschließlichTreibstoff, in ganz Jemen zu gewährleisten. Dies gilt auch für denHafen Hodeidah, eine wichtige Lebensader des Landes, wo sich dieZivilbevölkerung in den vergangenen Tagen erneut Kämpfen ausgesetztsah. Die internationale Gemeinschaft muss alle willkürlichenAngriffe auf Zivilisten und zivile Infrastruktur sowie andereVerstöße gegen das humanitäre Völkerrecht öffentlich verurteilen.Parlamentarier/-innen tragen eine besondere Verantwortung, dieStimmen ihrer Wähler und Wählerinnnen zu vertreten und ihre Regierungzur Verantwortung zu ziehen. Im Vorfeld des vom französischenPräsidenten Emmanuel Macron einberufenen ersten PariserFriedensforums zur Förderung einer besseren Weltordungspolitik,hoffen wir, dass die Konferenz zum Krieg in Jemen ein Weckruf ist. Esgibt keine militärische Lösung für den Konflikt. Nur ein umfassenderFriedenprozess kann die humanitäre Krise beenden.Nach fast vier Jahren Krieg können die Menschen im Jemen nichtlänger warten.Liste der unterzeichnenden Organisationen:1. ACAT2. Action Contre la Faim3. Asociacion pro Derechos Humanos de Espana4. Avaaz5. CARE International6. Cairo Institute for Human Rights Studies7. Committe on the Administration of Justice8. Control Arms9. Friends Committee on National Legislation10. Fédération internationale des droits de l'Homme11. Finnish League for Human Rights12. Global Centre for the Responsibility to Protect13. Gulf Centre for Human Rights14. Handicap International15. Hellenic League for Human Rights16. International Rescue Committee Europe17. Latvian Human Rights Committee18. Ligue des Droits de l'Homme19. Ligue Belge (Francophone) des Droits de l'Homme20. Liga voor de Rechten van de Mens21. Médecins du Monde/Ärzte der Welt22. Mwatana Organization for Human Rights23. Norwegian Refugee Council24. Observatoire des Armements25. Oxfam26. PAX (the Netherlands)27. Sisters Arab Forum for Human Rights (Yemen)28. Saferworld29. Salam for Yemen30. Save the Children31. SumOfUs32. War Child33. Yemen Peace ProjectPressekontakt:Stephanie KIRCHNERReferentin Öffentlichkeitsarbeit - Press OfficerÄrzte der Welt e.V. - Doctors of the World GermanyLeopoldstr. 236, 80807 Münchent. +49 (0) 170 3187 250@ stephanie.kirchner@aerztederwelt.orgOriginal-Content von: Ärzte der Welt, übermittelt durch news aktuell