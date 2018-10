Stellungnahme von CQC und JSR Corp. zu ihrem Quantum Computing-Projekt

Cambridge, England (ots/PRNewswire) -Die Ergebnisse signalisieren wichtige Fortschritte bei derKommerzialisierung von Anwendungen der QuantenchemieCambridge Quantum Computing ("CQC") gibt bekannt, dass sie nachumfangreichen Experimenten und der gemeinsamen Zusammenarbeit mit derJSR Corporation ("JSR") in einem Projekt, das im dritten Quartal 2017begann, erfolgreich modernste Quantenalgorithmen zur Berechnung derangeregten Zustände von Molekülen implementiert haben, dieMulti-Referenzeigenschaften berücksichtigen.Die Quantenchemie gilt als die erste reale Anwendung desQuantencomputings, bei der neue Berechnungsmethoden Ergebnisse beider Entwicklung und Entdeckung neuer Materialien erzielen können, diebisher nicht möglich waren. Die erfolgreiche Implementierung vonQuantenalgorithmen, die mehrere Referenzzustände berücksichtigen,stellt zum ersten Mal einen neuen Fortschritt beim Aufbau einersoliden Grundlage für die Simulation komplexerer Anwendungen derQuantenchemie dar. Sie führt von rein experimentellen undtheoretischen Anwendungsfällen für Quantencomputer zu tatsächlichenAnwendungen in der realen Welt, die das Potenzial haben, dieGesellschaft grundlegend und tiefgreifend zu beeinflussen. DieseQuantenanwendung bedeutet daher, dass Chemie- und Pharmaunternehmenund alle, die sich für die Entdeckung neuer Materialieninteressieren, jetzt eine praktische Möglichkeit haben, mitQuantencomputern zu arbeiten, die nicht nur theoretisch ist.CQC und JSR sind Teil des IBM Q Network, und weiterefortgeschrittene Arbeiten werden mit der Implementierung derQuantenchemieanwendung von CQC auf dem von IBM entwickelten modernenQuantenprozessor fortgesetzt. Die für diese Tests erforderlichenQuantenalgorithmen werden so konzipiert, dass sie nahtlos mit demOpen-Source-Quantencomputer-Framework von Qiskit(https://qiskit.org/) kompatibel sind und bei ihrer Entwicklung vonExperimenten profitiert haben, die auf dem 16-Qubit-Quantencomputervon IBM in der IBM Q Experience(https://quantumexperience.ng.bluemix.net/qx/experience)implementiert und getestet wurden. Diese Kompatibilität wurde durchdie Partnerschaft zwischen CQC und JSR mit Wissenschaftlern von IBMermöglicht und wird mit einem Quanten-Compiler realisiert, der Teilvon t|ket> (dem proprietären und plattformunabhängigen Software-Stackund der Benutzeroberfläche von CQC) ist.Informationen zu Cambridge Quantum ComputingCambridge Quantum Computing (CQC) wurde 2014 gegründet und ist einweltweit führendes, unabhängiges Quantencomputerunternehmen, dasKompetenz in den Bereichen Quanteninformationsverarbeitung,Quantentechnologien, Künstliche Intelligenz, Quantenchemie,Optimierung und Mustererkennung kombiniert. CQC entwirft Lösungen,die schon in den frühesten Phasen elektronischer Datenverarbeitungmit einem Quantencomputer profitieren.Weitere Informationen über CQC finden Sie unterhttp://www.cambridgequantum.com.Informationen zu JSRDie JSR Corporation ist ein multinationales Unternehmen mit über7.000 Mitarbeitern weltweit und ein führender Materialanbieter ineiner Vielzahl von technologieorientierten Märkten. Das globaleNetzwerk von JSR hat seinen Hauptsitz in Tokio (Japan) und verfügtüber Fabriken und Niederlassungen in Japan, Europa, den USA, China,Taiwan, Korea, Singapur und Thailand.JSR ist eine forschungsorientierte Organisation, die engeKooperationen mit Innovationsführern in einer Reihe von Branchenverfolgt, die für das gegenwärtige und zukünftige Wohlergehen dermenschlichen Gesellschaft von entscheidender Bedeutung sind:elektronische Materialien, Biowissenschaften, synthetischeKautschuke, Display- und optische Materialien.Weitere Informationen über die JSR Corporation finden Sie unterhttp://www.jsr.co.jp/jsr_e/.Pressekontakt:Zayn Hussain+44-203-3019335info@cambridgequantum.comOriginal-Content von: Cambridge Quantum Computing Limited, übermittelt durch news aktuell