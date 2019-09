Stuttgart (ots) - "Zweifelsfrei belegt der heute veröffentlichte'BW Trend', dass sich die AfD selbst in mitunter unruhigem Fahrwasserzu behaupten weiß und als einzige bürgerliche Partei an Popularitäthinzugewinnen kann. Das Ergebnis zeigt auch, dass das bürgerlicheLager in Baden-Württemberg immer noch gleich stark ist wie die beidenlinken Parteien Bündnis 90/Die Grünen und SPD zusammen, jedoch in derLandespolitik aufgrund der Schwäche der baden-württembergischen CDUin der grün-schwarzen Koalition nicht mehr wahrgenommen wird.Angesichts der permanent schwindenden Umfrageergebnisse sollten sichdie Christdemokraten fragen, ob sie die unheilige Allianz mit denÖko-Phantasten fortsetzen und damit irreparablen Schaden für denWirtschaftsstandort Baden-Württemberg und unsere Bürger zulassenwollen oder sich nicht endlich aus der erniedrigenden Umklammerungvon Kretschmann, Hermann, Lucha oder Untersteller befreien wollen,die ihnen seit nunmehr drei Jahren die Luft zum Atmen nimmt. Die füruns durchaus schockierenden Umfragewerte für die Grünen spiegeln inunseren Augen nicht ansatzweise eine Zustimmung der Bürger für dieideologiegetriebene Enteignungs- und Bevormundungspolitik der Parteiwider, sondern beruhen einzig und allein auf der Ankündigung WinfriedKretschmanns, auch 2021 noch einmal als Kandidat für das Amt desMinisterpräsidenten anzutreten - auch wenn er ebenso wenig wie seineParteigänger auch nur halbwegs tragbare Konzepte zur Abfederung derRezession vorlegen kann. Die Umfragewerte über die wirtschaftlicheLage im Land und zu möglichen Sorgen um die künftige wirtschaftlicheLage lassen vor meinem inneren Auge das Bild der sinkenden 'Titanic'erscheinen: Weil die Kapelle noch spielt, glauben die Menschen, eswürde schon alles gutgehen - auch wenn weite Teile des Hecks schonunter Wasser stehen und der Eisberg der globalen Rezession das Schiffmit Gewalt in den Untergang reißt. In Größenordnungen werden in denkommenden Jahren Arbeitsplätze vor allem - aber nicht nur - in derAutomobil- und Automobilzuliefererindustrie verloren gehen, dieseEntwicklung ist bereits jetzt in vollem Gang, ohne dass irgendeineAbfederung erkennbar wäre. Mit dem Verlust der Standortsicherheit undvon Arbeitsplätzen gehen nicht nur Steuereinnahmen, sondern auch derWohlstand der Bürger und die soziale Sicherheit verloren. Am Horizontsind bereits die aufziehenden sozialen Spannungen auszumachen, denenfolgerichtig eine zunehmende Spaltung der Gesellschaft droht. Für dasbürgerliche Lager kann es daher für die Landtagswahl 2021 nur eineOrder geben: den linken sozialistischen Ideologen die Mehrheit zuentreißen und endlich wieder Politik für die Menschen auf diepolitische Agenda zu setzen!"Bernd Gögel MdLVorsitzender der Fraktion der AfD im Landtag von Baden-WürttembergPressekontakt:Klaus-Peter Kaschke, Lic. rer. publ.Pressestelle der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergKonrad-Adenauer-Straße 370173 StuttgartTelefon: +49 711-2063 5639Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell