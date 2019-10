Stellungnahme von Bernd Gögel MdL, Vorsitzender der AfD- Landtagsfraktion, zum Anschlag auf die Synagoge in Halle (Saale)

Stuttgart (ots) - "Mit Entsetzen und Empörung habe ich gemeinsammit meinen Kollegen der baden-württembergischen AfD-Fraktion denhinterhältigen Terroranschlag eines offensichtlich geistig verwirrtenEinzeltäters auf die Synagoge der sachsen-anhaltinischen GroßstadtHalle (Saale) zur Kenntnis genommen, der zwei Menschenleben geforderthat. Im Namen der gesamten Fraktion möchte ich den Hinterbliebenender unschuldigen Opfer mein tiefempfundenes Beileid übermitteln. Denbeiden Schwerverletzten wünsche ich gute Besserung und baldigeGenesung. Mein Dank gilt den Polizeibeamten, denen es gelungen ist,die schwierige Lage in der Innenstadt von Halle (Saale) zügig unterKontrolle zu bringen und den Täter dingfest zu machen, so dass er nunmit allen dem Rechtsstaat zur Verfügung stehenden Mitteln zurVerantwortung gezogen werden kann.Die Alternative für Deutschland lehnt jede Form von Terror undGewaltausübung kategorisch ab, sei es aus kriminellen, religiösenoder politischen Gründen. Mit zunehmender Sorge erfüllt uns in diesemZusammenhang der Umstand, dass immer mehr Religionsgemeinschaften vorden kriminellen Umtrieben von verblendeten Einzeltätern undRandgruppen geschützt werden müssen. Es ist eine der zentralenAufgaben des Rechtsstaates, die innere Sicherheit für die Bürger zugewährleisten und die durch Art. 4 GG garantierte Religionsfreiheitvollumfänglich zu sichern.Entschieden spricht sich die AfD-Landtagsfraktion auch gegen alleVersuche aus, derartige Straftaten wie den gestern in Halle (Saale)verübten Terroranschlag eines isolierten Einzelgängers reflexartigpolitisch zu instrumentalisieren. Psychisch kranke Außenseiter miteiner ausgeprägten antisemitischen Grundhaltung wie der Täter desgestrigen Anschlags spiegeln in keiner Weise eine relevanteGruppierung der deutschen Gesellschaft wider, sondern gehören einerpsychischen Behandlung sowie angemessenen Bestrafung zugeführt. JederVersuch, im Kontext mit einer kriminellen Handlung weite Teile derpatriotisch denkenden und handelnden Menschen in Deutschlandstigmatisieren zu wollen, muss und wird scheitern. Ich appelliereauch an die Verantwortung der Medien, in ihren Veröffentlichungen diegleiche Zurückhaltung in Bezug auf mögliche Bewertungen diesesAttentates zu üben, wie sie es richtigerweise auch im Fall derLkw-Amokfahrt eines syrischen Schutzsuchenden im hessischen Limburggetan haben."Bernd Gögel MdLVorsitzender der Fraktion der AfD im Landtag von Baden-WürttembergPressekontakt:Klaus-Peter Kaschke, Lic. rer. publ.Pressestelle der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergKonrad-Adenauer-Straße 370173 StuttgartTelefon: +49 711-2063 5639Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell