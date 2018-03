Stellungnahme LichtBlick zum Verkauf von Innogy an Eon: Marktmacht begrenzen / Kein Ökostrom-Konzern

Weitere Suchergebnisse zu "Innogy":

Hamburg (ots) - Zum Verkauf von Innogy an Eon erklärt WilfriedGillrath, Geschäftsführer des Ökostrom-Marktführers LichtBlick:"Hier entsteht ein Megakonzern mit großer Marktmacht. Dasgefährdet den Wettbewerb im Strommarkt und könnte auf Dauer zuhöheren Strompreisen für die Verbraucher führen. Diese Fusion mussdas Kartellamt sehr kritisch prüfen.Eine mögliche Lösung wäre der Verkauf von Kundestämmen großerTochtergesellschaften wie Eprimo und E wie Einfach an andereWettbewerber. So würde die Marktmacht des neuen Konzernes begrenzt.Mit der Übernahme von Innogy durch Eon entsteht keinÖkostrom-Konzern. Schon bisher verkauft Innogy lediglich 3 ProzentÖkostrom an seine Kunden und Eon lediglich 7 Prozent. Der Löwenanteilist konventionelle Energie aus Kohle, Atom und Gas. Jetzt wird auchdie grüne Erzeugung von Eon und Innogy in die Hand von RWE gelegt. Esentsteht ein Konzern, der auf die Rezepte der alten Energieweltsetzt. Für die Energiewende in Deutschland ist das keine guteNachricht.Jeder Kunde kann durch einen Wechsel zu einem echtenÖkostromanbieter ein Zeichen für die Energiewende und einen fairenWettbewerb im Strommarkt setzen."Pressekontakt:Ralph Kampwirth, Bereichsleiter Unternehmenskommunikation, LichtBlickSE, Tel. 0170-5651556, ralph.kampwirth@lichtblick.deOriginal-Content von: LichtBlick SE, übermittelt durch news aktuell