Stellungnahme des AfD-Fraktionsvorsitzenden Bernd Gögel MdL zu den Rücktrittsforderungen gegen Innenminister Thomas Strobl (CDU) wegen der Gruppenvergewaltigung von Freiburg

"Die heute vom FDP-FraktionsvorsitzendenHans-Ulrich Rülke aufgestellte Forderung nach einem Rücktritt vonInnenminister Thomas Strobl wegen der Gruppenvergewaltigung inFreiburg halte ich für einen populistischen Schnellschuss, dem sichdie AfD-Fraktion zum jetzigen Zeitpunkt nicht anschließen wird.Innenminister Strobl hat umfassende Aufklärung der Vorgänge um diezum Teil mit Haftbefehl gesuchten muslimischen Verdächtigen imInnenausschuss des Landtags zugesagt. Diese Frist muss man ihm auchzubilligen, bevor man ihn zum Rücktritt auffordert - der dannselbstverständlich auch von der AfD erwartet würde, wenn sichherausstellen sollte, dass sein Ministerium oder untergeordneteStellen eine Mitschuld daran tragen, dass das widerwärtige Verbrechenüberhaupt erst verübt werden konnte, weil die Haftbefehle nichtrechtzeitig vollstreckt wurden, man von der Gefährlichkeit derspäteren Täter bereits im Voraus wusste oder dass die öffentlicheBekanntgabe der Gruppenvergewaltigung von Freiburg erst mitzweiwöchiger Verspätung erfolgte, um durch die zu erwartende Empörungder Menschen in ganz Deutschland den Ausgang der Landtagswahlen inHessen nicht zu beeinflussen. Sollten sich derartige Ansatzpunkteergeben, sollte Thomas Strobl wie in der Vergangenheit nurAusflüchte, Abwiegelungen und Verharmlosungen zu bieten haben, ist erals Innenminister selbstverständlich nicht mehr tragbar - aber um dasauf parlamentarischem Weg herauszufinden und angemessen zuanalysieren, dafür gibt es den Innenausschuss. Und auf den werden wiruns sehr gut vorbereiten, damit im Interesse der zutiefstverunsicherten Menschen in Freiburg und ganz Baden-Württemberg keineFragen offenbleiben. Darauf kann sich der Innenministerhundertprozentig verlassen!"Bernd Gögel MdLVorsitzender der Fraktion der AfD im Landtag von Baden-Württemberg