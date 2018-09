München (ots) - Die heutige Veröffentlichung des Herrn Fissenewert derAnwaltskanzlei "Buse Heberer Fromm" auf presseportal.de über vermeintlicheCompliance-Verstöße des ADAC e.V. arbeitet mit falschen Tatsachenbehauptungen,die wider besseres Wissen die Integrität des gesamten ADAC in Frage zu stellenversucht. Richtig ist, dass die Ausschreibung eines Vertragsanwalts in Berlinnach ordnungsgemäßen Kriterien erfolgt ist.Der gesamte Vergabeprozess des ADAC Regionalclub Berlin-Brandenburg e.V. indieser Angelegenheit ist von der unabhängigen Compliance-Einheit des ADACuntersucht worden. Dabei wurde kein Regelverstoß festgestellt, die Bestellungdes Vertragsanwalts erfolgte rechtmäßig. Mit Herrn Gülpen ist ein kompetenterVertragsanwalt bestellt worden, der bereits seit 2014 an anderer Stelle als ADACVertragsanwalt arbeitet.Herr Fissenewert verschweigt in seiner Veröffentlichung unter anderem, dass erGeschäftsführer einer Kanzlei ist, die selbst in den beschriebenenVergabeprozess als Bewerber involviert war, bei der Entscheidung des Vorstandder ADAC Berlin-Brandenburg e.V. aber nicht berücksichtigt wurde. Darüber hinausverschweigt Herr Fissenewert, dass er über die durchgeführteCompliance-Untersuchung und deren Ergebnis ebenfalls informiert war.Der ADAC hat im Zuge der Neuaufstellung sein gesamtes Ausschreibe- undVergabeverfahren von Grund auf neu geordnet und auf nachvollziehbareCompliance-Kriterien gestellt, die auch im vorliegenden Fall eingehalten wordensind.Gegen Herrn Fissenewert behält sich der ADAC e.V. rechtliche Schritte vor.Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell