Stuttgart (ots) - Lust auf eine Einkehr in einer Brauereigaststätte oder im Biergarten? Und dabei gleich noch die Brauerei besichtigen? Dann ist der "Stellplatzführer urige Brauereien" für Sie genau das Richtige: Das Nachschlagewerk, herausgegeben von dem Fachmagazin Reisemobil International, leitet hin zu Brauereien, die einen eigenen Stellplatz betreiben oder einen Übernachtungsplatz für Reisemobile nicht weiter als anderthalb Kilometer entfernt haben. Ideal also, um nach der Ankunft noch ein Bier zu trinken - und anschließend im eigenen rollenden Zuhause zu übernachten.Und das enthält das Nachschlagewerk:- 170 Stellplätze mit Zisch - Anschrift, Kontaktdaten, vor allem aber das Angebot der Brauereien rund ums Bier: Führungen, Seminare, Verkostungen, dazu tolle Fotos - Entfernungsangabe zum nächsten Wohnmobilstellplatz, Brauereien mit eigenem Stellplatz weisen ein Signet auf - Informationen zu den nächstgelegenen Stellplätzen: Adresse, GPS-Daten, Kontakt, Service- und Freizeitangebot, Übernachtungspreis, aussagefähige Fotos - Tipp: Das ist das Deutsche Reinheitsgebot - Reportage: Besuch im Schussenrieder Bierkrugmuseum - Reportage: Radeln rund um Kloster AndechsChefredakteur Claus-Georg Petri empfiehlt: "Der 'Stellplatzführer urige Brauereien' gehört in jedes Reisemobil. Das Buch ermöglicht aktiven Wohnmobil-Fahrern, in ganz Deutschland Brauereien samt deren vielfältiges Angebot zu entdecken und guten Gewissens die unterschiedlichen Biere zu trinken. Das eigene Reisemobil gleich nebenan garantiert eine angenehme Nacht."Infos zum Buch: Stellplatzführer urige Brauereien: Bier-Erlebnis mit dem Wohnmobil, DoldeMedien Verlag, Stuttgart, Erstveröffentlichungstermin 16. April 2020, 192 Seiten, Format: 23,5/16,5 cm, ISBN: 978-3-928803-92-2, 19,90 Euro