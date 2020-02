Stellplatz zu eng / Das kann in einer Wohnanlage den Kaufpreis mindern (FOTO)

Berlin (ots) - Es war keine leichte Aufgabe, in der Tiefgarage eines neuerrichteten Hauses einzuparken. Der Stellplatz war an der engsten Stellelediglich 2,5 Meter breit und konnte erst nach mehreren umständlichenFahrmanövern benutzt werden. Die Käufer einer Wohnung (und damit desTiefgaragenplatzes) beanstandeten das. Der Stellplatz habe rund 20.000 Eurogekostet und entspreche nicht dem, was man als Kunde erwarten dürfe. DasGericht, das schließlich über den Fall entscheiden musste, berücksichtigte nachInformation des Infodienstes Recht und Steuern der LBS die Gesamtumstände undsprach den Käufern eine Minderung des Kaufpreises in Höhe von zwei Dritteln zu.Dabei kamen unter anderem auch Preis und Lage des Objekts - beides durchausanspruchsvoll - zum Tragen. Ein durchschnittlicher PKW-Halter eines solchenObjekts müsse erwarten dürfen, dass er mit einem gehobenen Mittelklassefahrzeuggut einparken kann. (Oberlandesgericht Braunschweig, Aktenzeichen 8 U 62/18)Pressekontakt:Dr. Ivonn KappelReferat PresseBundesgeschäftsstelle LandesbausparkassenTel.: 030 20225-5398Fax : 030 20225-5395E-Mail: ivonn.kappel@dsgv.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/35604/4509197OTS: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS)Original-Content von: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS), übermittelt durch news aktuell