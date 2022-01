Stellenmarkt boomt: Neues Jahr, neues Glück, neuer Job

Düsseldorf (ots) -- Zum Jahresbeginn steigt die Anzahl der Jobsuchen auf StepStone.de um 53 Prozent- Unternehmen schreiben aktuell rund 97 Prozent mehr neue Jobs aus als vor einem Jahr- "Wir werden statt Arbeitslosigkeit ein Zeitalter der Arbeiterlosigkeit erleben", schätzt Arbeitsmarktexperte Dr. Tobias Zimmermann die Lage einDer Januar ist der Monat der guten Vorsätze - auch im Arbeitsleben. Viele Menschen beschäftigen sich jetzt intensiver mit der Frage, ob sie mit ihrem Job wirklich zufrieden sind. Daran hat auch die aktuell wieder schwierigere Corona-Situation nichts geändert. Analysen der Jobplattform StepStone zeigen, dass es Mitte Januar 2022 auf StepStone.de 53 Prozent mehr Jobsuchanfragen gab als im Tagesdurchschnitt des vergangenen Jahres. Auch die Zahl der Anmeldungen pro Tag - z.B. um automatisiert Jobvorschläge zu erhalten - hat sich seit Anfang Januar bei StepStone verdoppelt. "Das Interesse an Jobs ist in der ersten richtigen Arbeitswoche des Jahres traditionell sehr hoch. In diesem Jahr liegt die Zahl der Jobsuchen aber noch einmal deutlich höher als im vergangenen Jahr", sagt Dr. Tobias Zimmermann, Arbeitsmarktexperte bei StepStone. "Auch die Zahl der Bewerbungen über StepStone ist zuletzt überproportional gestiegen. Die Menschen merken, dass sie gerade hervorragende Chancen haben, endlich den richtigen Job zu finden." Die Zahlen von StepStone zeigen, dass der Arbeitsmarkt seinen Aufschwung auch im neuen Jahr fortsetzt. So lag die Zahl der offenen Stellen bei StepStone.de Anfang Januar 97 Prozent über der vom Vorjahreszeitraum und 47 Prozent über Vorkrisenniveau.Goldene Zeiten für JobsuchendeIm Vergleich zum Vorjahreszeitraum suchen Unternehmen derzeit intensiv Personal im Logistikbereich (+85 Prozent) - der E-Commerce-Bereich brummt und damit auch die Nachfrage nach Auslieferungsfahrer*innen, Lagermitarbeiter*innen, aber auch Programmierer*innen für die Erstellung und Wartung von Online-Shops und Webseiten. Ebenfalls gestiegen ist der Bedarf an Mitarbeiter*innen im Handwerk (+101 Prozent), im Bereich Bildung und Soziales (+100 Prozent) sowie in der Pflege (+61 Prozent). "Jobsuchende befinden sich in einer komfortablen Situation und wir gehen davon aus, dass diese Situation zum Dauerzustand wird", sagt Zimmermann. "Denn die demografische Trendwende beginnt genau jetzt. Schon in diesem Jahr übersteigt die Zahl der Menschen, die in Rente gehen, die Zahl der Neueinsteiger um mehrere Hunderttausende. Diese Lücke am Arbeitsmarkt wird sich in den nächsten zehn Jahren noch vergrößern. Wir werden statt Arbeitslosigkeit ein Zeitalter der Arbeiterlosigkeit erleben."Arbeitslosenzahlen: Mittelfristig Vollbeschäftigung in Deutschland?StepStone prognostiziert monatlich die Arbeitslosenzahlen und sagt für Januar einen Anstieg der Zahlen um 195.000 auf 2.525.000 Arbeitslose voraus. Der Anstieg ist hauptsächlich saisonbedingt: Im Winter sind erfahrungsgemäß weniger Tätigkeiten im Freien möglich, zum Beispiel in der Land- und Bauwirtschaft. Im Vergleich zu Januar 2021 gibt es laut StepStone-Analyse im Januar 376.000 Arbeitslose weniger. "Wir rechnen für Januar mit einer Arbeitslosenquote von 5,5 Prozent. Sollte ein harter Lockdown weiter ausbleiben, wird sie im Frühjahr voraussichtlich deutlich sinken", sagt Zimmermann. "Im nächsten Jahrzehnt könnte sich Deutschland das erste Mal seit den 1960er Jahren wieder der Vollbeschäftigung nähern. Die Arbeiterlosigkeit bietet uns eine einmalige Chance, denn wenn etwas Wertvolles knapp wird, gehen wir damit sorgsamer um. Genau so wird es auch mit den Mitarbeiter*innen sein. Unternehmen werden um sie werben wie nie zuvor und gleichzeitig Jobs völlig neu gestalten. Das heißt, in Zukunft wird der richtige Job für fast alle Realität werden."StepStone Prognose der Arbeitslosenzahlen im Überblick:Arbeitslosenzahl im Januar 2022+195.000 auf 2.525.000Arbeitslosenzahl im Vorjahresvergleich (Januar 2021)-376.000Arbeitslosenquote gegenüber Vormonat+0,4 Prozentpunkte auf 5,5 ProzentÜber StepStoneMit StepStone trifft jeder die richtige Jobentscheidung. Das E-Recruiting-Unternehmen verbindet Menschen mit der Arbeitswelt - neben Online-Jobplattformen (StepStone, TotalJobs, Saongroup u.a.) zählen weitere digitale Services wie Employer-Branding-Dienstleistungen, Gehaltsanalysen sowie Video-Recruiting-Lösungen zum Angebot des Unternehmens. Die StepStone GmbH, eine Tochter der Axel Springer SE, ist in mehr als 20 Ländern aktiv und beschäftigt mehr als 3.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf. StepStone Deutschland betreibt die Jobplattform www.stepstone.de.Pressekontakt:StepStone Presseteampresse@stepstone.de0211/93493-5529/-5358/-5731www.stepstone.de/presseOriginal-Content von: StepStone.de, übermittelt durch news aktuell