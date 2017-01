Stellenboom 2016: Nachfrage nach Fach- und Führungskräften steigt um 21 Prozent (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Nie war das Stellenangebot für qualifiziertes Personal so hoch wieim Jahr 2016. Die Nachfrage nach Fach- und Führungskräften inDeutschland wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 21 Prozent. Damit setztsich der Aufwärtstrend der vergangenen Jahre eindrucksvoll fort. BeiArbeitgebern besonders gefragt waren IT-Spezialisten und technischeBerufe.Digitalisierung treibt Nachfrage nach IT-Fachkräften inUnternehmen voranDen stärksten Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr verzeichnetenPflegefachkräfte (37 Prozent), Fachleute aus dem Bereich Personal (27Prozent) und IT-Spezialisten (24 Prozent). Dabei ist der Zuwachs beiden IT-Profis besonders bemerkenswert - zwischen 2014 und 2015 wardie Nachfrage nur um knapp 3 Prozent angestiegen: Ein klaresAnzeichen für das Voranschreiten der Digitalisierung.Welche Jobs Bewerber suchen: Industrie 4.0 auf dem VormarschDie 2016 von Kandidaten auf StepStone.de am häufigsten gesuchtenJobs waren "Marketing", "Außendienstmitarbeiter" und "Controller".Aber auch Suchbegriffe wie "IT", "Ingenieur" und "Jurist" wurden vonFachkräften besonders häufig eingegeben. Auffällig: Schlagwörter wie"Data Scientist", "Wirtschaftsingenieur" und "Entwicklungsingenieur"wurden 2016 wesentlich häufiger eingegeben als im Vorjahr.Die beliebtesten Städte und ArbeitgeberDie meistgesuchten Städte waren Hamburg, Berlin und München. Beiden beliebtesten Arbeitgebern war Bosch wie schon im VorjahrSpitzenreiter. Auf dem Treppchen folgen die Automobilhersteller BMWund Daimler. Mit Siemens, Porsche und Airbus wird auch das weitereRanking durch Technologiefirmen dominiert, welche die Digitalisierungvorantreiben und dazu intensiv nach IT-Fachkräften und Ingenieurensuchen.Montag früh: Mobile Jobsuche auf dem HöhepunktMontag ist der Wochentag, an dem Fachkräfte bei der Jobsuchebesonders aktiv sind. Morgens erreicht der Zugriff mit mobilenEndgeräten einen Höhepunkt - dann sind Fachkräfte auf dem Weg zuArbeit und informieren sich über neue Stellenangebote. Bei der Arbeitangekommen, scheinen sie zunächst die wichtigsten Aufgaben anzugehen.Im Anschluss nutzen sie meist den Desktop-Rechner, um weitereAngebote zu suchen oder Jobbeschreibungen genauer zu betrachten.Abends steigen die mobilen Zugriffe wieder an. Dann sind Fachkräfteoft auf dem Weg nach Hause oder schauen auf der Couch nach neuenKarrieremöglichkeiten.Über den StepStone FachkräfteatlasUnter www.fachkraefteatlas.de bietet der StepStone Fachkräfteatlasmonatlich einen Überblick über die Entwicklung derFachkräftenachfrage in Deutschland - bundesweit, regional und nachBerufsgruppen. Basis der Auswertung ist die Anzahl derStellenausschreibungen auf allen relevanten Online- undPrint-Plattformen in Deutschland seit 2012 (Quelle:Anzeigendaten.de).Über StepStoneStepStone ist die führende Online-Jobbörse in Deutschland. DasAngebot von StepStone ist mit mehr als 10 Millionen Besuchen imDezember 2016 das meistgenutzte im Wettbewerbsumfeld (Quelle: IVW).StepStone beschäftigt mehr als 2.000 Mitarbeiter und betreibt nebenwww.stepstone.de Online-Jobbörsen in weiteren Ländern. Das 1996gegründete Unternehmen ist eine Tochter der Axel Springer SE.Pressekontakt:StepStone Deutschland GmbHPresseteamTelefon: (0211) 93493- 5746 / -5731 / -5715E-Mail: presse@stepstone.dewww.stepstone.deOriginal-Content von: StepStone Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell