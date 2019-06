Stellenabbau bei BASF trifft Standort Ludwigshafen

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Vom geplanten Stellenabbau bei BASF bis Ende 2021 sind rund 3000 Jobs in Deutschland betroffen.



Der überwiegende Teil davon entfalle auf den Standort Ludwigshafen, sagte ein BASF-Sprecher am Donnerstag in Ludwigshafen./hus/DP/stw