Stellar ist ein raffiniertes, kleines Netzwerk, wenn es darum geht, großes Geld und große Ideen zu verbinden. Insbesondere ermöglicht es Stellar, in Sekundenschnelle von einer Währung in eine andere zu wechseln. Sowohl Fiat- als auch Kryptowährungen werden unterstützt, was die Plattform handlich und benutzerfreundlich macht. Stellar basiert auf den Lumen-Coins. Die Coins erlauben es dem Netzwerk, schnelle Transaktionen durchzuführen, die mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.