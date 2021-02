Stellantis-Aktie: Das bringt die neue Bilanz!

Gespanntes Abwarten der Investoren prägt die Stellantis-Aktie. Seit dem 5. Februar hält sich der Kurs über der 13-Euro-Marke, doch ohne entscheidend in die eine oder andere Richtung auszuschlagen. Klar ist: Die Stellantis-Aktionäre sind den Erfolg nach den vergangenen Monaten gewohnt. Innerhalb eines halben Jahres legte die Stellantis-Aktie um fast 40 Prozent an Wert zu. Doch so stark das vergangene Börsenjahr endete, so ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!