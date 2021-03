Stellantis Aktie: Von Abarth bis Vauxhall!

Da der Name „Stellantis“ an den Börsen trotz der Größe des Konzerns vielleicht noch nicht allgemein bekannt ist, hier einige Informationen dazu. Und zwar hatten sich PSA und FCA am 16. Januar 2021 zusammengeschlossen – wobei FCA bildlich gesprochen überlegte. Das zusammengefasste Unternehmen wurde dann am 17. Januar 2021 „Stellantis N.V.“ genannt bzw. kurz Stellantis. Der Konzern ist ein Riese unter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung