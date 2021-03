Stellantis-Aktie: Vollgas bei Elektroautos!

Kaum ist der Zusammenschluss zwischen Fiat Chrysler und PSA zum viertgrößten Autohersteller weltweit entstanden, so lässt die Konzernspitze bereits ambitionierte Elektro-Ziele verlautbaren. Mit seinen Marken Alfa Romeo, Jeep, Dodge, Lancia, Maserati und vielen weiteren soll in zügigen Schritten an der Elektrifizierung der Automobilbranche vorne mitgemischt werden. Laut CEO Tavarez tendiert der Vorstand derzeit gar zu einem vollumfassenden hauseigenen Produktionsverbot für Verbrennungsmotoren.