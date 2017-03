"Steirerblut": 7,03 Millionen Zuschauer verfolgten die Ermittlungen im Ersten

München (ots) - "Steirerblut", ein österreichischer Krimi nach derRomanvorlage von Claudia Rossbacher, hat am Samstagabend diedeutschen Fernsehzuschauer im Ersten begeistert. 7,03 MillionenZuschauer schalteten ein, um den ersten Fall des ungleichenErmittlerduos Sandra Mohr (Miriam Stein) und Sascha Bergmann (HaryPrinz) vom LKA Graz zu sehen. Das bedeutet einen Marktanteil von 22,6Prozent. Die zweite Episode "Steirerkind" (AT) mit der idealistischenJungkommissarin, ihrem abgezockten Chef und einer Prise schwarzemHumor mit landestypischem Schmäh wurde kürzlich in Österreichabgedreht. Der neueste Fall handelt von einem Mord imspannungsreichen Umfeld des Profi-Skirennsports."Steirerblut" ist eine Koproduktion von Allegro Film und ORF,gefördert von den Fernsehfonds Austria und Cinestyria Filmcommission& Fonds, im Lizenzkauf der ARD Degeto für Das Erste. Regie führteWolfgang Murnberger nach einem Drehbuch von Susanne Freund & WolfgangMurnberger.Weitere Informationen enthält das Presseheft "Steirerblut" unterhttps://presse.daserste.de/pressemappenPressefotos unter ard-foto.dePressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel. 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell