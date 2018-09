Steinmeier zur Koalition: Notwendige Entscheidungen bald fällen

HELSINKI (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei seinem Staatsbesuch in Finnland das Interesse der europäischen Partner an einer stabilen Regierung in Deutschland hervorgehoben.



Bezogen auf Gespräche mit mehreren Staatsoberhäuptern sagte er am Montag in Helsinki: "Mich hat es nicht erstaunt, aber doch beunruhigt, mit welcher Schärfe aus Europa auf die innenpolitische Situation in Deutschland geschaut wird."

Zu Ereignissen wie in Chemnitz habe es viele beunruhigte Fragen gegeben. "Natürlich schaut man auch mit Sorge auf den Streit innerhalb der Koalition", sagte Steinmeier bei einer Pressekonferenz mit dem finnischen Präsidenten Sauli Niinistö. "Man darf nicht unterschätzen von der deutschen Seite, dass man sich gerade in diesen turbulenten Zeiten ein stabiles Deutschland und eine stabile Regierung als Partner wünscht."

Auf eine Frage zur Debatte über die von der SPD geforderte Ablösung des Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen sagte Steinmeier: "Ich kann nur meiner Hoffnung Ausdruck geben, dass dort, wo Entscheidungen gefällt werden müssen, sie bald fallen."/tl/DP/men