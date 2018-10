Steinmeier warnt bei digitalem Wandel vor Spaltung der Gesellschaft

BERLIN (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat angesichts des rasanten digitalen Wandels vor einer Spaltung der Gesellschaft gewarnt.



"Die Wellen der technologischen Innovation wirken immer schneller, greifen immer tiefer ein in alle Bereiche von Wirtschaft und Arbeitsplätze", sagte Steinmeier am Dienstag in Berlin bei einem Festakt zu "100 Jahre Sozialpartnerschaft" zwischen Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften.

Die Digitalisierung sei eine riesige Herausforderung. "Wir erwarten in den kommenden Jahrzehnten doch wahrscheinlich eine gewaltige Veränderung unserer Arbeitswelt", sagte Steinmeier. Er nehme Prognosen ernst, die vor allem vor einer Polarisierung der Arbeitswelt warnten. Während Einkommen bei Hochqualifzierten weiter stiegen, bestehe die Gefahr, dass für weniger qualifizierte Tätigkeiten am Ende weniger Lohn bleibe.

Arbeitgeber, Gewerkschaften, Politik und Wissenschaft müssten Sorgen von Menschen ernst nehmen und offene Fragen etwa zur sozialen Sicherheit gemeinsam angehen. "Wenn wir diese Fragen gemeinsam beantworten, dann nehmen wir auch denjenigen den Wind aus den Segeln, die derzeit mit Zukunftsängsten und Untergangsszenarien politische Stimmung machen."/hoe/DP/mis