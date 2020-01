Steinmeier verleiht ehemaligem EZB-Chef Draghi Verdienstorden

BERLIN (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird dem früheren EZB-Präsidenten Mario Draghi am Freitag (12.00 Uhr) das Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verleihen.



Damit soll nach Angaben des Bundespräsidialamts Draghis Wirken für das internationale Finanzsystem und die gemeinsame europäische Währung als Kernstück der Wirtschafts- und Währungsunion gewürdigt werden.

Das Großkreuz des Verdienstordens ist die zweithöchste Auszeichnung, die die Bundesrepublik verleiht. Außenminister Heiko Maas (SPD) hatte den langjährigen Präsidenten der Europäischen Zentralbank dafür vorgeschlagen. Nach Angaben des Präsidialamts hatten auch die vorherigen EZB-Chefs Jean-Claude Trichet und Wim Duisenberg diese hohe Auszeichnung erhalten.

Die Ehrung Draghis war in den vergangenen Tagen von einzelnen Politikern aus CDU, CSU und FDP als nicht nachvollziehbar kritisiert worden. "Was ist der Verdienst von Herrn Draghi für unser Land?", sagte zum Beispiel CSU-Generalsekretär Markus Blume der "Bild am Sonntag". Die Kritiker monierten die Niedrig- und Nullzinspolitik der EZB unter Draghi, die zulasten der deutschen Sparer gehe.

Diese Politik war allerdings von der Bundesregierung stets mitgetragen worden. Von den niedrigen Zinsen profitieren neben dem verschuldeten Staat unter anderen auch Immobilienkäufer./sk/DP/fba