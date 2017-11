Steinmeier trifft Grünen-Fraktionschefs

BERLIN (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat im Schloss Bellevue die Grünen-Fraktionschefs Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter empfangen, um mit ihnen über die schwierige Regierungsbildung in Berlin zu sprechen.



Damit setzte er am Montag seine Konsultationen fort, die er in der vergangenen Woche nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen zwischen Union, FDP und Grünen begonnen hatte. Die Grünen hatten auf ihrem Parteitag am Samstag Kurs auf die Opposition genommen, die Beteiligung an einer Minderheitsregierung aber nicht ausgeschlossen.

Am Nachmittag trifft Steinmeier auch mit Unions-Fraktionschef Volker Kauder zusammen, am frühen Abend kommen die Linken-Fraktionsspitzen Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch ins Schloss Bellevue. Für Donnerstag ist beim Bundespräsidenten ein Spitzengespräch mit Kanzlerin Angela Merkel, CSU-Chef Horst Seehofer und SPD-Chef Martin Schulz angesetzt. Dabei geht es darum, die Chancen für eine erneute große Koalition zwischen Union und SPD auszuloten./tl/DP/nas