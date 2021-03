Steinmeier spricht mit Hinterbliebenen von Corona-Opfern

BERLIN (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier rückt an diesem Freitag die Opfer der Corona-Pandemie ins Blickfeld.



Steinmeier spricht mit Hinterbliebenen, die während der Gesundheitskrise Angehörige verloren haben. Davor hält er um 10 Uhr im Schloss Bellevue in Berlin eine Ansprache. Bis Donnerstag waren 71 240 Menschen in Deutschland mit oder an Covid-19 gestorben.

Nach Ostern will das Staatsoberhaupt mit einer zentralen Gedenkfeier die Erinnerung an die Toten der Corona-Pandemie wach halten. Als er dies am 22. Januar ankündigte, gab es rund 50 000 Corona-Tote. Damals hatte Steinmeier die Bürgerinnen und Bürger zu einem Zeichen des Gedenkens aufgerufen. Die Menschen sollten ein Licht - eine Kerze - in ihre Fenster stellen und auch ein Bild davon mit dem Hashtag #lichtfenster in den sozialen Medien teilen.

Vor der Ansprache Steinmeiers wollen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, an diesem Freitag erneut über die Corona-Lage informieren. Bei der regelmäßigen Pressekonferenz geht es dieses Mal schwerpunktmäßig ums Impfen. Mit auf dem Podium der Bundespressekonferenz ist NRW-Sozialminister Karl-Josef Laumann vertreten./bw/DP/eas