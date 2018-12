Steinmeier mahnt zu mehr Engagement gegen Antisemitismus

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zu mehr Engagement gegen Antisemitismus aufgerufen. "In ganz Europa und auch in Deutschland äußern sich antisemitische Hetze, antisemitischer Hass wieder offen: in Reden, auf der Straße, auf Schulhöfen, im Netz", sagte er am Sonntagabend bei einer Veranstaltung anlässlich des jüdischen Lichterfestes Chanukka am Brandenburger Tor. "Wir dürfen ihn nicht dulden, weder alten noch neuen, weder leisen noch lauten."

Vielmehr müsse und werde man ihm entschieden entgegentreten, so Steinmeier weiter. Der Bundespräsident machte deutlich, dass sich die Geschichte nicht wiederholen dürfe. "Ich versichere Ihnen, die Geschichte ist uns eine Verpflichtung und eine Verantwortung, unter die es keinen Schlussstrich geben wird", sagte er.

