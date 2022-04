Steinmeier holt Besuch in Polen nach - Gespräch mit Duda

BERLIN/WARSCHAU (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist am Dienstag (10.30 Uhr) für einen Tag nach Polen. Er wird sich in Warschau mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda treffen. Im Mittelpunkt ihrer Gespräche wird der russische Angriffskrieg in der Ukraine stehen. Der Bundespräsident wird von seiner Frau Elke Büdenbender begleitet. Sie holen damit ihre Reise nach, die sie Ende März wegen ihrer Corona-Infektion kurzfristig absagen mussten.

Steinmeier will nach Angaben des Bundespräsidialamts das Signal senden, dass Deutsche und Polen gemeinsam an der Seite der Ukraine stehen. Er will Polen seinen Dank und Respekt für die Aufnahme vieler Flüchtlinge aus der Ukraine ausdrücken. Nach polnischen Angaben suchten in dem EU-Land bislang fast 2,7 Millionen Menschen Zuflucht vor dem Krieg in ihrer Heimat. Auf dem Programm steht auch der Besuch eines Freiwilligenzentrums der Caritas, das die Arbeit der Helfer koordiniert und vernetzt.

Der Besuch in Warschau solle zudem das gemeinsame Einstehen für Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit demonstrieren, wie es aus dem Präsidialamt weiter hieß. Eigentlich sollte der Ende März abgesagte Besuch in Polen bewusst Steinmeiers erste Reise seiner zweiten Amtszeit werden, um so die Verbundenheit mit dem Nachbarn im Osten zu demonstrieren. Zwischenzeitlich war Steinmeier allerdings am vergangenen Freitag in Finnland gewesen./sk/DP/men