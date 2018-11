Steinmeier gratuliert Surabischwili zum Wahlsieg in Georgien

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Salome Surabischwili zu ihrer Wahl zur Präsidentin von Georgien gratuliert. "Nach einem harten Wahlkampf hat Georgien demokratisch seine Wahl getroffen. Ich gratuliere Ihnen herzlich zu Ihrem neuen verantwortungsvollen Amt", so Steinmeier am Donnerstag.

Deutschland und Georgien seien historisch eng und freundschaftlich miteinander verbunden. "Wir bewundern die alte eigenständige georgische Kultur und die Entschlossenheit, mit der Ihr Land seine europäische Zukunft gestaltet", so der Bundespräsident. Er sei überzeugt, dass Georgien unter der Präsidentschaft Surabischwilis seine demokratische und rechtsstaatliche Entwicklung erfolgreich fortsetzen werde. "Deutschland wird Ihnen dabei ein verlässlicher guter Partner sein", fügte Steinmeier hinzu. Surabischwili war am Mittwoch in der Stichwahl auf rund 59,5 Prozent der Stimmen gekommen, ihr Gegenkandidat Grigol Waschadse hatte rund 40,5 Prozent erreicht.

Foto: über dts Nachrichtenagentur