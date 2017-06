Steinmeier für weitere europäische Solidarität mit Athen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat für weiteren europäischen Beistand für das hoch verschuldete Griechenland geworben.



Die EU-Partner und der Internationale Währungsfonds (IWF) hätten in der Vergangenheit solidarische Unterstützung geleistet, sagte Steinmeier am Freitag bei einem Treffen mit dem griechischen Präsidenten Prokopis Pavlopoulos in Berlin. "Ich wünsche mir, dass dieser Geist der Gemeinsamkeit auch den weiteren Fortgang des derzeit laufenden Hilfsprogrammes für Griechenland prägen wird."

Die Euro-Gruppe will am 15. Juni erneut nach einer Lösung für die Freigabe einer weiteren Hilfstranche für Griechenland suchen. Im Juli braucht Athen sieben Milliarden Euro, um alte Schulden zu begleichen. Offen ist unter anderem eine weitere Beteiligung des IWF.

Steinmeier hob hervor, ein Austausch auf Augenhöhe sollte unter EU-Partnern selbstverständlich sein. Dies schließe die Bereitschaft der poltischen Akteure ein, Verständnis für die Perspektive des jeweils anderen zu haben. Griechenland habe in den vergangenen Jahren "allergrößte Reformanstrengungen" gemacht. Zusätzlich trage das Land eine besondere Last bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise.

Der griechische Präsident mahnte die Solidarität der EU-Partner an. Er forderte, die Europäische Zentralbank (EZB) bei ihren Mitteln zur Bewältigung von Schuldenkrisen auch in anderen Ländern zu stärken. Nur Wachstum könne die Bedingungen schaffen, Schulden abzubauen./sam/DP/she