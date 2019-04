Steinmeier auf Europa-Tour - Werben für starke und einige EU

SOFIA (dpa-AFX) - Vor zwei Wochen Kroatien, jetzt Bulgarien, später noch Slowenien: Wenige Wochen vor den Europawahlen Ende Mai ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf Tour bei den östlichen EU-Partnern.



Seine Botschaften in Sofia sind die gleichen wie zuvor in Zagreb: Europa muss in diesen rauer werdenden Zeiten Einigkeit zeigen. Bei den Wahlen kommt es darauf an, dass die Bürger die pro-europäischen Kräfte stärken. Und auch die kleineren Staaten sind gleichwertige Partner in der EU und sollen diese aktiv mitgestalten.

"Zur Wahl stehen auch Kräfte, die Europa grundsätzlich in Frage stellen und den Rückzug ins Nationale propagieren", sagte Steinmeier vor seiner Abreise nach Sofia der bulgarischen Zeitung "24 Tschassa". Und er warnte: "Das sind keine Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit - nicht für das friedliche Zusammenleben in Europa und nicht für die Zukunft unseres Kontinents in der Welt von morgen. Ohne die EU würde es für uns alle stürmischer und ungemütlicher."

Eigentlich besucht Steinmeier in Bulgarien wie schon in Kroatien nicht die richtigen Adressaten für solche Appelle und Warnungen. Dafür hätte er zum Beispiel ins Ungarn von Viktor Orban fahren müssen. Der rechtsnationale Regierungschef macht schließlich offen Stimmung gegen die EU und ihre Institutionen. In Bulgarien wie in Kroatien gibt es in Bevölkerung und Regierung dagegen eine pro-europäische Stimmung, auch wenn der Enthusiasmus der Anfangsjahre verflogen ist. "Ein Enthusiasmus, den wir uns wieder wünschen für die Zukunft der Europäischen Union", wie Steinmeier in Sofia sagte.

Hier, an der Ostflanke der EU, kommt aber bisweilen auch das Gefühl auf, nur EU-Mitglied zweiter Klasse zu sein. Das Gefühl, als Bollwerk an der Außengrenze der EU gut genug zu sein, aber eben nicht ganz dazuzugehören. Auf die Aufnahme in den Schengen-Raum und in die Euro-Zone wartet man seit Jahren. Das bekommt Steinmeier in seinen Gesprächen zu hören. Dazu kommen andere Probleme: Bulgariens Staatspräsident Rumen Radew rechnet bei einem deutsch-bulgarischen Wirtschaftsforum vor, dass sein Land in der EU das niedrigste Bruttoinlandsprodukt pro Kopf habe und das ärmste Mitglied sei. Viele Menschen, zum Teil hoch qualifizierte Arbeitskräfte, verlassen daher Bulgarien - rund 380 000 leben in Deutschland.

Steinmeier weiß, dass dies alles Zweifel nähren kann, ob die Mitgliedschaft in der EU wirklich nutzt - kein gutes Signal vor den Europawahlen. Sein Ziel ist es, die Staaten an der Peripherie Europas zu ermutigen. So hob er in Sofia Bulgariens "umsichtigen und besonnenen Ansatz gegenüber einer fragilen Nachbarschaft auf dem Westbalkan und gegenüber der Türkei" hervor. Und er appellierte an das Land, seine Randlage nicht als Nachteil zu sehen, sondern seine ganz eigene Perspektive auch in die EU einzubringen. "Ich könnte auch sagen: Sie sind einfach näher dran. Und deshalb nutzen wir gerne von deutscher Seite diese besondere Expertise."

Ermutigen will Steinmeier die Länder auf seiner Europatour aber auch, ihre Schwachstellen zu beseitigen - etwa bei Rechtsstaatlichkeit und Korruptionsbekämpfung. Hier sei "deutlich Luft nach oben", auch wenn die EU-Kommission Bulgarien große Fortschritte bescheinigt habe, berichtete der Geschäftsführer des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft, Michael Harms, bei dem Wirtschaftstreffen. Deutsche Unternehmen beteiligten sich schon gar nicht mehr an Ausschreibungen, ergänzte die Vizepräsidentin der Deutsch-Bulgarischen Industrie- und Handelskammer, Maja Najdenowa. Denn: "Es sind immer wieder die gleichen Unternehmen, die die Ausschreibungen gewinnen."

Steinmeier ermunterte Bulgariens Staatsführung, den eingeschlagenen Reformweg hin zu mehr Rechtsstaatlichkeit weiter zu gehen. Alle, die Bürger des Landes wie die europäischen Partner, "können nur profitieren von einer starken Demokratie in diesem Land, von stabilen Institutionen und von einem erneuerten Vertrauen des bulgarischen Volkes in den Rechtsstaat", lautete eine Botschaft seiner Tischrede beim Abendessen, das Staatspräsident Radew für ihn gab./sk/DP/fba