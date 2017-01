BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) erkennt in der Vereidigung des Immobilienmoguls Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten eine tiefgreifende Zäsur der Geschichte. "Mit der Wahl Donald Trumps ist die alte Welt des 20. Jahrhundert endgültig vorüber", schreibt Steinmeier in einem Gastbeitrag in der Zeitung "Bild am Sonntag". Es sei nicht länger sicher, wie die Welt von morgen im 21. Jahrhundert aussehen werde.

"Wie immer bei Machtwechseln gibt es Ungewissheiten, Zweifel und Fragezeichen über den Kurs der neuen Führung. Aber in diesen Zeiten einer neuen globalen Unordnung geht es um mehr, heute steht besonders viel auf dem Spiel", so Steinmeier weiter.

