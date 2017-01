Steinmeier in Kolumbien: Außenminister muss Versäumnisse im Friedensprozess ansprechen

Berlin (ots) - Anlässlich des Besuches von Frank-Walter Steinmeierin Kolumbien fordert Reporter ohne Grenzen (ROG) den Außenministerauf, die Versäumnisse im Friedensprozess ansprechen. Die imFriedensabkommen vereinbarten Regelungen zum Schutz derPressefreiheit müssen sofort umgesetzt und auf weitere illegaleGruppen ausgeweitet werden. Seit Inkrafttreten des Abkommens hattenzuletzt Drohungen und Schikane gegen Journalisten insbesondere vonSeiten paramilitärischer Gruppen zugenommen. Diese Gruppen sind nichtam Friedensprozess beteiligt."Während die Weltöffentlichkeit sich vor allem auf denFriedensprozess mit den FARC konzentriert, werden Journalisteninsbesondere von paramilitärischen Gruppen vermehrt bedroht", sagteROG-Geschäftsführer Christian Mihr. "Drohungen gegen Journalistenmüssen ernstgenommen werden, um die anhaltende Selbstzensur zubekämpfen. Wir fordern die kolumbianische Regierung auf, denFriedensprozess auf die übrigen illegalen Gruppierungen auszuweiten,um einen umfassenden Schutz für Journalisten zu gewährleisten."In den vergangenen Monaten verübten paramilitärische Gruppierungenvermehrt Anschläge auf Menschenrechtsaktivisten(http://t1p.de/4ti8). Riskant ist dieser Anstieg auch fürJournalisten: Der Kolumbianische Journalistenverband undROG-Partnerorganisation FECOLPER (Federación Colombiana deperiodistas) beobachtet vermehrte Drohungen gegen Journalisten, diezu Angriffen auf Aktivisten berichten und diese interviewen. Somusste ein Journalist kürzlich die Region Catatumbo verlassen unduntertauchen: Er hatte über die Ermordung mehrerer Führer vonBauernorganisationen berichtet und wurde anschließend massiv bedrohtund verfolgt.VERMEHRT DROHUNGEN GEGEN JOURNALISTENNeben der Berichterstattung über Anschläge existieren noch weitereThemen, die riskant für Journalisten sind. So sah sich dasunabhängige Nachrichtenportal Onda Opita gezwungen, seine Webseitenach Morddrohungen zu schließen. Die Seite hatte in einem Artikelbeschrieben, dass der Bürgermeister der Stadt Neiva Stadträtebestochen haben soll. Daraufhin rief dieser auf seiner privatenFacebookseite zu Übergriffen auf das Portal auf (http://t1p.de/t9sy).Auch die Journalistin Lucy Flórez erhielt Todesdrohungen, nachdem sieüber eine kranke Abgeordnete berichtet hatte (http://t1p.de/coij).Zudem entschied der Oberste Gerichtshof von Bogotá im Dezember indritter Instanz, die Anschuldigungen wegen illegaler Überwachung vonJournalisten gegen den Ex-Geheimdienstmitarbeiter José Miguel Narváezfallenzulassen. Damit hebt der Gerichtshof das Urteil gegen Narváezauf, der in erster und zweiter Instanz zu acht Jahren Haft verurteiltworden war. Eine Begründung lieferten die Richter bislang nicht(http://t1p.de/xx5g).SELBSTZENSUR GRÖSSTE GEFAHR FÜR DIE PRESSEFREIHEITJournalisten sind auch weiterhin willkürlicher Schikane vonStaatsvertretern ausgesetzt. So hielt etwa die MilitärpolizeiPressevertreter im Vorfeld einer Pressekonferenz auf der Insel SanAndrés nachts an einem Flughafen grundlos fest (http://t1p.de/huum).Sie durchsuchten mehrere Journalisten stundenlang und verweigertenihnen den Besuch der Toilette sowie den Zugang zu Nahrungsmitteln undGetränken. Die Schikanen gingen soweit, dass die Pressevertreterschließlich gemeinsam entschieden, die Reise abzusagen.Aber das größte Problem ist nach wie vor die weit verbreiteteSelbstzensur. So wurde nun zwar ein Abkommen mit den FARC-Rebellengeschlossen - die zweitgrößte Guerilla ELN agiert jedoch weiterinsbesondere in den ländlichen Regionen. ELN-Kämpfer hatten so unteranderem im Mai drei Journalisten entführt (http://t1p.de/7e5z). DieFriedensgespräche zwischen der ELN und der kolumbianischen Regierungwaren zuletzt von blutigen Anschlägen der Rebellen überschattet undzeitweise ausgesetzt worden (http://t1p.de/4txv).Die größte Gefahr geht weiterhin von paramilitärischen Verbändenaus. Nun, da mit der Demobilisierung der FARC in den ländlichenRegionen gewissermaßen ein Gegengewicht entfällt, befürchtet FECOLPEReinen weiteren Anstieg der Drohungen gegen Journalisten. Um derSelbstzensur entgegen zu treten, gründeten Journalisten und Vertreterder Zivilbevölkerung Ende 2016 die "Liga gegen das Schweigen"(http://t1p.de/wwbp).Ein weiteres Problem sieht FECOLPER in dem fehlenden Vertrauen inden Staat. Aufgrund der verbreiteten Straflosigkeit würdenJournalisten Drohungen gegen sie oft nicht öffentlich machen. Aktuelljährt sich etwa der Mord an Guillermo Cano, Chefredakteur derTageszeitung El Espectador, welcher seit 30 Jahren straflos ist(http://t1p.de/yp0h). Auch die Angeklagten im Mordfall derJournalistin Flor Alba Nuñez, die 2015 in der südlichen StadtPitalito erschossen wurde, werden laut FECOLPER demnächst vermutlichaus Mangel an Beweisen aus der Haft entlassen.Selbst das staatliche Schutzprogramm für bedrohte Journalistenbietet keine Garantie für Pressefreiheit. So standen diePersonenschützer zuletzt im Verdacht, die von ihnen begleitetenJournalisten zu überwachen und bedrohen (http://t1p.de/m4m5). Dasnationale Komitee der Journalisten, die Opfer des Konfliktes wurden,forderte die Regierung im Dezember 2016 mit einem Ultimatum auf, denSchutz und die Entschädigung von betroffenen Journalisten zugarantieren (http://t1p.de/wsvj).UMSETZUNG DES FRIEDENSPROZESSES ZULETZT VERZÖGERTAnfang Oktober war die erste Version des Friedensabkommens ineinem Referendum mit knapper Mehrheit von 50,21Prozent abgelehntworden (http://t1p.de/hf1q). Eine überarbeitete Version, die auch dieKritik der oppositionellen Gruppen berücksichtigte, wurde am 30.November vom Parlament verabschiedet (http://t1p.de/vwd2). Am 13.Dezember beschloss das Verfassungsgericht daraufhinSondervollmachten, die die Umsetzung des Friedensvertrages - ohneweiteres Referendum - in sechs Monaten statt regulär zwei Jahrenermöglichen (http://t1p.de/jnxt). Damit begann die offizielleUmsetzung des neuen Abkommens. Analog zu den Plänen der Regierungsollten FARC-Kämpfer bereits Mitte Dezember in 20Demobilisierungszonen umziehen. In diesen isolierten Camps sollen dieRebellen über einen Zeitraum von sechs Monaten entwaffnet und ihreWiedereingliederung in die Gesellschaft vorbereitet werden.Allerdings verzögerte sich die Umsetzung der Pläne, wodurch die Zonenwohl erst im Februar bereit sein werden (http://t1p.de/brgi).Das Referendum war unter anderem an falschen Befürchtungengescheitert, die das oppositionelle Lager unter Ex-Präsident AlvaroUribe verbreitet hatte (http://t1p.de/fybm). In den folgenden Wochennahmen Übergriffe und Drohungen gegen Journalisten undMenschenrechtsaktivisten konstant zu. Organisationen wie die NGOSomos Defensores sehen einen direkten Zusammenhang zwischen derAblehnung des Abkommens und dieser Häufung: Wer sich im Vorfeld desReferendums für die Ergebnisse des Friedensprozesses aussprach, wurdevon oppositionellen Gruppen als "Fürsprecher" der FARC betrachtet.Das Wahlergebnis stärkte somit Kritikern der FARC den Rücken(http://t1p.de/atcv).MEDIENKONZENTRATION BEHINDERT PRESSEFREIHEITEin weiteres Hindernis für die Pressefreiheit in Kolumbien ist diestarke Besitzkonzentration der Medien, die Interessenkonflikte undSelbstzensur begünstigt und die Meinungsvielfalt behindert: DreiKonzerne kontrollieren durch eine Vielzahl von Publikationen undSendern 57 Prozent des Markts für Printmedien, Fernsehen und Radio(http://t1p.de/vgss). Unter den überregionalen Medien entfallen zweiDrittel der Leser auf nur vier Zeitungen. Die beiden größtenFernsehsender machen mehr als zwei Drittel des TV-Markts unter sichaus und erwirtschaften rund 78 Prozent der gesamtenTV-Werbeeinnahmen. Dies zeigen die Ergebnisse des Projekts MediaOwnership Monitor, die ROG und FECOLPER im Herbst 2015 vorstellten(http://t1p.de/n7vu).Kolumbien ist für Journalisten nach Mexiko weiterhin dasgefährlichste Land des amerikanischen Kontinents. Allein seit demJahr 2000 wurden rund 60 Journalisten ermordet (http://t1p.de/b6zq).Auf der Rangliste der Pressefreiheit steht Kolumbien auf Platz 134von 180 Staaten (http://t1p.de/ro6x). Weitere Informationen zur Lageder Pressefreiheit in Kolumbien finden Sie unterwww.reporter-ohne-grenzen.de/kolumbien