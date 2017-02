Berlin/Bonn (ots) - "Ich werde in einem Punkt allerdingsparteiisch sein: Immer dann nämlich, wenn es um die Sache derDemokratie selbst geht", sagte der frisch gewählte BundespräsidentFrank-Walter Steinmeier dem TV-Sender phoenix am Sonntag in Berlin.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell