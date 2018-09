Steinmeier: EZB hat Euro in turbulenten Zeiten stabil gehalten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank hat nach Ansicht von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auch durch umstrittene Entscheidungen zur Stabilität des Euro beigetragen.



"Wenn ich zurückdenke, dann war das keine einfache Zeit, durch die die EZB die europäische Währung steuern musste", sagte er am Mittwoch im Beisein von EZB-Präsident Mario Draghi bei einem Besuch der Notenbank-Zentrale in Frankfurt. "Sie haben das mit Umsicht getan, Sie haben das mit Entscheidungen getan, die im Ergebnis die Stabilität des Euro gewährleistet haben."

Das sei freilich nicht ohne Kritik geblieben, gerade in einem Europa mit unterschiedlichen währungspolitische Traditionen. "Ich glaube, jeder wird heute sagen, dass wir auch dank Ihrer Arbeit, dank der Arbeit der Europäischen Zentralbank, heute besser dastehen als vor einigen Jahren mitten in der Krise", sagte Steinmeier. "Das Wichtige für uns ist, dass die Unabhängigkeit der Bank in ihrer Entscheidung in jedem Falle gewährleistet bleibt." Es war das erste Mal, dass ein deutscher Bundespräsident die EZB besucht.

Gerade in Deutschland ist die ultralockere Geldpolitik der EZB umstritten. Sparer bekommen seit Jahren kaum noch Zinsen, zugleich jedoch profitieren Schuldner von günstigen Krediten. Zum Jahresende 2018 peilt die EZB nun zwar das Ende ihrer milliardenschweren Anleihenkäufe an, die Wende hin zu höheren Zinsen wollen die Währungshüter aber frühestens im Herbst 2019 einläuten./ben/DP/she