Steinkohle im Blick: ZDF-Dokus im Dezember zum Ende einer Ära (FOTO)

Mainz (ots) -Das Ende des Steinkohlebergbaus in Deutschland begleitet das ZDFim Dezember in verschiedenen Dokumentationen und Formaten: AmSonntag, 9. Dezember 2018, 16.35 Uhr, geht zunächst die "planete."-Sendung "Der Kampf um die Kohle" der Frage nach, wie Deutschlandden Ausstieg schafft. Am Mittwoch, 19. Dezember 2018, 0.30 Uhr,beleuchtet die 90-minütige Dokumentation "Schwarzes Gold" dieGeschichte der Steinkohle. Am Sonntag, 23. Dezember 2018, 19.15 Uhr,geht es in "Kohle, Kumpel und Kultur" um "Wehmut und Wandel imRevier". Und am Freitag, 28. Dezember 2018, 9.05 Uhr, ist die zweite"Volle Kanne"-Ausgabe aus der Zeche Prosper-Haniel in Bottrop im ZDFzu sehen - mit dem Titel: "Wie geht es weiter nach demSteinkohle-Aus?"Befürworter und Kritiker des Kohleausstiegs kommen in der "planete."-Dokumentation "Der Kampf um die Kohle" zu Wort. Die Dokumentationgeht der Frage nach, wie der Kohleausstieg gelingen kann, dernotwendig ist, damit Deutschland seine Klimaziele erreicht. Auf derUN-Klimakonferenz in Kattowitz wird darüber derzeit diskutiert.Vom Aufstieg und Niedergang des "Schwarzen Goldes" in Westeuropaerzählt die gleichnamige Dokumentation am Mittwoch, 19. Dezember2018, 0.30 Uhr. Wenn am 21. Dezember 2018 für die letzten Bergleuteaus der Zeche Prosper-Haniel in Bottrop "Schicht im Schacht" ist,endet die einst erfolgreiche Industriegeschichte des deutschenSteinkohlebergbaus. ZDFinfo sendet die "Geschichte der Steinkohle"bereits am Montag, 10. Dezember 2018, 20.15 Uhr, als Zweiteiler(20.15 Uhr: "Die Steinkohle - Aufbruch in eine neue Zeit", 21.45 Uhr:"Die Steinkohle - Ende einer Ära").Über den besonderen Zusammenhalt, den die Kohle im Ruhrgebietgeschaffen hat, berichtet die Dokumentation "Kohle, Kumpel und Kultur- Wehmut und Wandel im Revier" am Sonntag, 23. Dezember 2018, 19.15Uhr. Gezeigt wird, wie die Kohle im Pott die Menschen und die Naturgeprägt hat und was nun kommt, wenn die Kohle geht.Wie es nach dem Steinkohle-Aus weitergeht, diskutiert "VolleKanne"-Moderator Ingo Nommsen in der Zeche Prosper-Haniel am Freitag,28. Dezember 2018, 9.05 Uhr, mit Schauspieler Ralf Richter,Business-Beraterin Susanne Nickel und ZDF-Umweltexperte VolkerAngres. Am 1. November 2018 hatte "Volle Kanne" erstmals direkt ausder Zeche Prosper-Haniel gesendet.Bereits seit 18. November 2018 ist ZDF-Reporterin Anna-MariaSchuck für vier Wochen in Bottrop unterwegs. Unter dem Label "ZDF inBottrop" beobachtet sie den Wandel in der sogenannten"Innovation-City Ruhr". Am Samstag, 8. Dezember 2018, 17.05 Uhr,berichtet sie darüber im ZDF-"Länderspiegel".Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 -70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/steinkohlePressemappe: https://ly.zdf.de/NDS/"planet e." in der ZDFmediathek: http://planete.zdf.de"Volle Kanne" vom 1. November 2018 in der ZDFmediathek:https://ly.zdf.de/Ss8V/"ZDF in Bottrop" auf heute.de:https://zdf.de/nachrichten/heute/zdf-in-bottrop-106.htmlhttp://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell