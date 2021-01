Steinhoff, war das erst der Anfang?

Steinhoff-Aktionäre dürften heute vor Freude durch die Decke gehen. So schießt der Kurs rund neunzehn Prozent in die Gewinnzone. Ein Platz am Ende der Top/Flop-Liste des Tages ist dem Wertpapier damit kaum noch zu nehmen. Haben die Bullen die Bären dadurch dauerhaft vertrieben?

Dieser Anstieg auf Steinhoff sorgt für ordentlich Entspannung. Denn Steinhoff ist damit so teuer wie noch nie in den letzten vier Wochen. Schließlich steigert der Titel heute sein 4-Wochen-Hoch. Zuletzt lag dieses Top bei 0,09 EUR. Wir dürfen uns also voller Ungeduld auf die nächsten Tage freuen.

Anleger, die bei Steinhoff eher fallende Kurse erwarten, könnten jetzt über weitere Leerverkäufe nachdenken. Denn die Renditemöglichkeiten erhöhen sich durch die gestiegenen Kurse beträchtlich. Alle Steinhoff-Aktionäre finden in der heutigen Entwicklung dagegen eine Bestätigung.

