Steinhoff verkauft Star-Aktienpaket für 254 Millionen Euro

STELLENBOSCH (dpa-AFX) - Der in einen Bilanzskandal verwickelte Handelskonzern Steinhoff hat aus dem Verkauf von Aktien ihrer südafrikanischen Tochter rund 254 Millionen Euro erlöst. Der Konzern platzierte 200 Millionen Aktien der Steinhoff Africa Retail Limited (Star), wie Steinhoff am Donnerstag mitteilte.



Mit diesem Schritt sollen Schulden in Südafrika verringert werden. Die Anteilscheine wurden in einem beschleunigten Platzierungsverfahren abgegeben, das Angebot war den Angaben zufolge mehrfach überzeichnet. Der Anteil Steinhoffs an Star sinkt damit um 6 Prozent auf 71,01 Prozent. Die Transaktion soll bis zum 17. April abgeschlossen werden./nas/das