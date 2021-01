Steinhoff sprengt heute alle Grenzen!

Die Bullen geben heute bei Steinhoff den Ton an. Schließlich verzeichnet die Aktie derzeit ein Plus von rund acht Prozent. Damit kostet der Titel nun 0,08 EUR. Ist das der Beginn der nächsten Aufwärtsbewegung oder nur ein Tropfen auf den heißen Stein?

Die mittelfristige Technik präsentiert sich durch diesen Anstieg in Bestform. Denn damit kostet das Papier so viel wie noch nie in diesem Monat. Immerhin steigert der Wert heute sein 4-Wochen-Hoch. Bei 0,07 EUR lag das bisherige Hoch. Bei Steinhoff dürfte es also in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Bearish eingestellte Anleger könnten hier eine Short-Gelegenheit sehen. Denn die Renditemöglichkeiten erhöhen sich durch die gestiegenen Kurse beträchtlich. Wer von Steinhoff ohnehin überzeugt ist, kann die Sektkorken knallen lassen.

