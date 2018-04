Steinhoff platziert Aktienpaket von südafrikanischer Tochter

Weitere Suchergebnisse zu "Steinhoff International Holdings N.V.":

STELLENBOSCH (dpa-AFX) - Die in einen Bilanzskandal verwickelte Steinhoff International platziert bis zu 200 Millionen Aktien der Tochter Steinhoff Africa Retail Limited.



Mit diesem Schritt Schulden in Südafrika verringert werden, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die Anteilscheine sollen in einem beschleunigten Platzierungsverfahren bei institutionellen Investoren untergebracht werden.

Sollte der Verkauf des Aktienpakets erfolgreich abgeschlossen werden, würde Steinhoff den Angaben zufolge den Anteil an der südafrikanischen Tochtergesellschaft von derzeit 77 Prozent um rund 6 Prozentpunkte verringern./bek/he