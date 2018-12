Steinhoff: Der nächste Nackenschlag!

Das Verschieben von zuvor genannten Terminen könnte fast schon Methode haben bei der Steinhoff International Holdings (kurz „Steinhoff“). So teilte Steinhoff am Freitag mit, dass es eine Fristverlängerung im Hinblick auf Nominierungen in Bezug auf die Zahlung der „Consent Fees“ geben soll. Dabei geht es um gewisse Zahlungen, die denjenigen zugesichert worden waren, die den sogenannten „Support Letters“ zugestimmt haben. Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.